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NG

Natasha Gorenburg

На сайте с 20 октября 2008

Комментарии30
Темы0
Посты2
Коротко0
Рецепты читателей
Каков ты на вкус?Картинка на превью называется Осенний каннибализм.&nbsp;Это работа Сальвадора Дали. Сразу подписываю, вдруг кто не узнал =) &nbsp;
33
Рецепты читателей

Каков ты на вкус? Картинка на превью называется Осенний каннибализм.&nbsp;Это работа Сальвадора Дали. Сразу подписываю, вдруг кто не узнал =) &nbsp;

Рецепты читателей
Пост гурмана-киномана, пост - выражение любвиМой молодой человек больше всего любит две вещи: вкусно поесть и посмотреть хорошее "кинцо". А ещё приятнее заниматься этим одновременно. А ещё очень интересно, если ты трапезничаешь тем же, чем и герои фильма. Зная, что путь к сердцу мужчины бла-бла-бла, я стараюсь соответствовать. Делюсь рецептами =)
56
Рецепты читателей

Пост гурмана-киномана, пост - выражение любви Мой молодой человек больше всего любит две вещи: вкусно поесть и посмотреть хорошее "кинцо". А ещё приятнее заниматься этим одновременно. А ещё очень интересно, если ты трапезничаешь тем же, чем и герои фильма. Зная, что путь к сердцу мужчины бла-бла-бла, я стараюсь соответствовать. Делюсь рецептами =)