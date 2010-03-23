Natasha Gorenburg
На сайте с 20 октября 2008
Рецепты читателей
Каков ты на вкус?Картинка на превью называется Осенний каннибализм. Это работа Сальвадора Дали. Сразу подписываю, вдруг кто не узнал =)
Рецепты читателей
Каков ты на вкус? Картинка на превью называется Осенний каннибализм. Это работа Сальвадора Дали. Сразу подписываю, вдруг кто не узнал =)
Рецепты читателей
Пост гурмана-киномана, пост - выражение любвиМой молодой человек больше всего любит две вещи: вкусно поесть и посмотреть хорошее "кинцо". А ещё приятнее заниматься этим одновременно. А ещё очень интересно, если ты трапезничаешь тем же, чем и герои фильма. Зная, что путь к сердцу мужчины бла-бла-бла, я стараюсь соответствовать. Делюсь рецептами =)
Рецепты читателей