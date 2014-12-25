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Ольга Борте

На сайте с 3 мая 2009

Комментарии26Темы1Посты11
Коротко0
Как заработать на необычных аквариумах

ребята, вы классные! жду птичку с управлением с айфона и новых крутых привозов )

Девушки, зачем вам мы, тридцатилетние?

хахаха, как тридцатилетняя женщина, могу сказать, что автор - капризный подросток, так и не изживший своих комплексов, пару раз обжегшийся на "истинной любви" и просто карась-идеалист с шовинистическими шорами на глазах

все эти постулаты сходят на нет при встрече с нормальной! девушкой, а таких много, очень много, и среди двадцатилетних в том числе 

автор, вылезай из ракушки, мир не такой страшный, а девушки тем более

you made my friday night )

В интернете появилась интерактивная карта пандусов для инвалидов

классно! но лучше бы они с кооперировались с http://barierov.net, там уже больше 2000 объектов

Фоторепортаж: Парковка запрещена

И где теперь, простите, парковаться? Раньше на Тверской и соседних улицах до вечера невозможно было дырку для машины найти. Поздравляю тех, кто там работает и ездит за рулем!

Москва — Сколково

Была на выходных в Сколково. По обочинам новой дороги аккуратные газоны. И вообще очень необычно для Подмосковья, чисто. И пусто. Цены на недвижимость, разумеется, упятерились за год)

Олег Рябушинский

Давайте не будем ругаться.

Пользователь имеет право редактировать свои тексты, реагируя на критику. А читатель имеет право критиковать, учитывая что отдельно взятые замечания вряд ли повлияют на репутацию героя интервью.

С уважением, вышеупомянутая администрация Look At Me.

Девушки, зачем вам мы, тридцатилетние?

Ольга Борте какой тонкий психологический расклад! )) не кажется ли Вам, что, чтобы судить так о человеке, нужно как минимум знать о нем чуточку больше чем нарезка из представлений о мире?
А комплексов у меня даааа, мильон. Я премудрый пескарь)
Спасибо за мнение

Фоторепортаж: Парковка запрещена

работодатели должны либо организовать своим сотрудникам парковку, либо вывести офис за пределы садового кольца. будущее за пешеходным центром города с велодорогами и скоростными трамваями.

Фоторепортаж: Парковка запрещена

а как работодатели могут организовать парковку?? (просто вот хотя бы один пример???!!)
выносить офис за садовое это уже куда более логично, но опять же, не везде, и за садовым можно припарковаться!

Фоторепортаж: Парковка запрещена

а так же за роботами и пластмассовыми домами

Фоторепортаж: Парковка запрещена

Вот решила я вечером в ночной клуб сходить. Раньше всегда парковалась на Тверской, а теперь где? как обратно если не на машине? метро закрыто, "такси" - опасно, и что делать?
Лучше б разобрались с легальными такси, чем с парковкой на Тверской. Просто пыль в глаза пускает этот новый мэр.

Фоторепортаж: Парковка запрещена

вызываете такси по телефону, в чем сложность, я не пойму?

Как заработать на необычных аквариумах

Спасибо! Все будет)

Как заработать на необычных аквариумах