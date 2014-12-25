Ольга Борте
На сайте с 3 мая 2009
хахаха, как тридцатилетняя женщина, могу сказать, что автор - капризный подросток, так и не изживший своих комплексов, пару раз обжегшийся на "истинной любви" и просто карась-идеалист с шовинистическими шорами на глазах
все эти постулаты сходят на нет при встрече с нормальной! девушкой, а таких много, очень много, и среди двадцатилетних в том числе
автор, вылезай из ракушки, мир не такой страшный, а девушки тем более
you made my friday night )
классно! но лучше бы они с кооперировались с http://barierov.net, там уже больше 2000 объектов
И где теперь, простите, парковаться? Раньше на Тверской и соседних улицах до вечера невозможно было дырку для машины найти. Поздравляю тех, кто там работает и ездит за рулем!
Была на выходных в Сколково. По обочинам новой дороги аккуратные газоны. И вообще очень необычно для Подмосковья, чисто. И пусто. Цены на недвижимость, разумеется, упятерились за год)
Давайте не будем ругаться.
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С уважением, вышеупомянутая администрация Look At Me.
Ольга Борте какой тонкий психологический расклад! )) не кажется ли Вам, что, чтобы судить так о человеке, нужно как минимум знать о нем чуточку больше чем нарезка из представлений о мире?
А комплексов у меня даааа, мильон. Я премудрый пескарь)
Спасибо за мнение
работодатели должны либо организовать своим сотрудникам парковку, либо вывести офис за пределы садового кольца. будущее за пешеходным центром города с велодорогами и скоростными трамваями.
а как работодатели могут организовать парковку?? (просто вот хотя бы один пример???!!)
выносить офис за садовое это уже куда более логично, но опять же, не везде, и за садовым можно припарковаться!
а так же за роботами и пластмассовыми домами
Вот решила я вечером в ночной клуб сходить. Раньше всегда парковалась на Тверской, а теперь где? как обратно если не на машине? метро закрыто, "такси" - опасно, и что делать?
Лучше б разобрались с легальными такси, чем с парковкой на Тверской. Просто пыль в глаза пускает этот новый мэр.
вызываете такси по телефону, в чем сложность, я не пойму?
Спасибо! Все будет)
ребята, вы классные! жду птичку с управлением с айфона и новых крутых привозов )