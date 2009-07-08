Офис компании Яндекс В здании из красного кирпича по Самокатной улице, где в позапрошлом веке была фабрика, с 2005-го года размещается офис портала Яндекс. До этого почти год там шел ремонт. Когда генеральный директор компании Аркадий Волож решил, что здесь будет дом, казалось, что такую огромную территорию предстоит осваивать и осваивать. Но шли месяцы, одного здания стало мало. Взяли офис на Таганке...