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ОБ

Ольга Борте

На сайте с 3 мая 2009

Комментарии26Темы1Посты11
Коротко0
Новый офис Rambler
Интерьер недели
Новый офис RamblerАккурат к своему тринадцатому дню рождения (26 сентября) Rambler переехал в новый офис. Деловой центр «Омега-Плаза», где обосновалась компания, находится на той же улице, что и старый дом Rambler. В течение года компания искала помещения под новый офис. А потом стало известно, что напротив строится бизнес-центр. Это было оптимальное решение — сотрудникам не нужно осваивать новую дорогу...
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Новый офис Rambler
Интерьер недели

Новый офис Rambler Аккурат к своему тринадцатому дню рождения (26 сентября) Rambler переехал в новый офис. Деловой центр «Омега-Плаза», где обосновалась компания, находится на той же улице, что и старый дом Rambler. В течение года компания искала помещения под новый офис. А потом стало известно, что напротив строится бизнес-центр. Это было оптимальное решение — сотрудникам не нужно осваивать новую дорогу...

ISO Студия на «Красном Октябре»
Интерьер недели
ISO Студия на «Красном Октябре»На первых этажах «Красного Октября» пока тихо и холодно: идет выставка Пермского музея. Выше суетятся строители, мраморные лестницы и сорокалетние витражи обрастают наскоро сколоченными гипсокартоновыми офисами-коробками. А на последнем этаже, со всех сторон окруженная суетой, визгом дрелей и строительной пылью, находится ISO - светлая и спокойная студия. 
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ISO Студия на «Красном Октябре»
Интерьер недели

ISO Студия на «Красном Октябре» На первых этажах «Красного Октября» пока тихо и холодно: идет выставка Пермского музея. Выше суетятся строители, мраморные лестницы и сорокалетние витражи обрастают наскоро сколоченными гипсокартоновыми офисами-коробками. А на последнем этаже, со всех сторон окруженная суетой, визгом дрелей и строительной пылью, находится ISO - светлая и спокойная студия. 

Офис компании Mail.Ru
Интерьер недели
Офис компании Mail.RuВ офисном центре на Ленинградке уже полтора года обитает компания Mail.Ru. 
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Офис компании Mail.Ru
Интерьер недели

Офис компании Mail.Ru В офисном центре на Ленинградке уже полтора года обитает компания Mail.Ru. 

Офис студии компьютерной графики «Трехмер»
Интерьер недели
Офис студии компьютерной графики «Трехмер»Освоение бывших цехов Красного Октября идет полным ходом. Так, в карамельном цехе по соседству с художником Антоном Гречко устроила свой новый дом студия компьютерной графики «Трехмер».
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Офис студии компьютерной графики «Трехмер»
Интерьер недели

Офис студии компьютерной графики «Трехмер» Освоение бывших цехов Красного Октября идет полным ходом. Так, в карамельном цехе по соседству с художником Антоном Гречко устроила свой новый дом студия компьютерной графики «Трехмер».

Студия художника Антона Гречко
Интерьер недели
Студия художника Антона ГречкоНа территории бывшего карамельного цеха на «Красном октябре» основал свою студию московский художник Антон Гречко. Это белое пространство с огромными окнами, из которых открывается изумительный вид.
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Студия художника Антона Гречко
Интерьер недели

Студия художника Антона Гречко На территории бывшего карамельного цеха на «Красном октябре» основал свою студию московский художник Антон Гречко. Это белое пространство с огромными окнами, из которых открывается изумительный вид.

Офис телеканала 2х2
Интерьер недели
Офис телеканала 2х2Офис телеканала 2×2 находится на территории памятника промышленной архитектуры прозапрошлого века — Даниловской мануфактуры. Пару лет назад здания бывшей текстильной фабрики на берегу Москвы-реки было решено превратить в офисное пространство для творческих компаний. И в начале 2009 года команда 2×2 захватила себе самый солнечный лофт под крышей одного из заводских зданий.
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Офис телеканала 2х2
Интерьер недели

Офис телеканала 2х2 Офис телеканала 2×2 находится на территории памятника промышленной архитектуры прозапрошлого века — Даниловской мануфактуры. Пару лет назад здания бывшей текстильной фабрики на берегу Москвы-реки было решено превратить в офисное пространство для творческих компаний. И в начале 2009 года команда 2×2 захватила себе самый солнечный лофт под крышей одного из заводских зданий.

Офис Лаборатории Касперского
Интерьер недели
Офис Лаборатории КасперскогоОфис Лаборатории Касперского находится в классическом офисном здании - новострой, стекло, жалюзи, серые коридоры однотипных этажей, соседи-арендаторы. Но даже в столь ограниченных условиях компании удалось превратить офис в пространство, приятное для работы. 
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Офис Лаборатории Касперского
Интерьер недели

Офис Лаборатории Касперского Офис Лаборатории Касперского находится в классическом офисном здании - новострой, стекло, жалюзи, серые коридоры однотипных этажей, соседи-арендаторы. Но даже в столь ограниченных условиях компании удалось превратить офис в пространство, приятное для работы. 

Офис компании Яндекс
Интерьер недели
Офис компании ЯндексВ здании из красного кирпича по Самокатной улице, где в&nbsp;позапрошлом веке была фабрика, с 2005-го года размещается офис портала Яндекс. До этого почти год там шел ремонт. Когда генеральный директор компании Аркадий Волож решил, что здесь будет дом, казалось, что такую огромную территорию предстоит осваивать и осваивать. Но шли месяцы, одного здания стало мало. Взяли офис на Таганке...
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Офис компании Яндекс
Интерьер недели

Офис компании Яндекс В здании из красного кирпича по Самокатной улице, где в&nbsp;позапрошлом веке была фабрика, с 2005-го года размещается офис портала Яндекс. До этого почти год там шел ремонт. Когда генеральный директор компании Аркадий Волож решил, что здесь будет дом, казалось, что такую огромную территорию предстоит осваивать и осваивать. Но шли месяцы, одного здания стало мало. Взяли офис на Таганке...

Офис креативного агентства IQ Marketing
Интерьер недели
Офис креативного агентства IQ MarketingНа просторном чердаке над Яузой работает креативная команда агентства IQ Marketing. Оно входит в десятку лучших независимых агентств мира и уже дважды завоевывало золотого Каннского Льва.
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Офис креативного агентства IQ Marketing
Интерьер недели

Офис креативного агентства IQ Marketing На просторном чердаке над Яузой работает креативная команда агентства IQ Marketing. Оно входит в десятку лучших независимых агентств мира и уже дважды завоевывало золотого Каннского Льва.

Офис недели: журнал GQ Россия
Интерьер недели
Офис недели: журнал GQ РоссияОфис редакции журнала GQ Россия
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Офис недели: журнал GQ Россия
Интерьер недели

Офис недели: журнал GQ Россия Офис редакции журнала GQ Россия

Порно-словарь
Люди в городе
Порно-словарьЗа десятилетия существования порноиндустрия обросла своими условными знаками, понятиями и терминами и всерьез начала претендовать на звание если не искусства, то хотя бы науки. Профессиональные порнодеятели знают назубок кучу аббревиатур и ориентируются во множестве названий. Из длинного списка must know мы отобрали на первый взгляд самые безобидные вещи, которые уже начали проникать...
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Порно-словарь
Люди в городе

Порно-словарь За десятилетия существования порноиндустрия обросла своими условными знаками, понятиями и терминами и всерьез начала претендовать на звание если не искусства, то хотя бы науки. Профессиональные порнодеятели знают назубок кучу аббревиатур и ориентируются во множестве названий. Из длинного списка must know мы отобрали на первый взгляд самые безобидные вещи, которые уже начали проникать...