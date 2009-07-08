Ольга Борте
На сайте с 3 мая 2009
Интерьер недели
Новый офис RamblerАккурат к своему тринадцатому дню рождения (26 сентября) Rambler переехал в новый офис. Деловой центр «Омега-Плаза», где обосновалась компания, находится на той же улице, что и старый дом Rambler. В течение года компания искала помещения под новый офис. А потом стало известно, что напротив строится бизнес-центр. Это было оптимальное решение — сотрудникам не нужно осваивать новую дорогу...
Интерьер недели
Новый офис Rambler Аккурат к своему тринадцатому дню рождения (26 сентября) Rambler переехал в новый офис. Деловой центр «Омега-Плаза», где обосновалась компания, находится на той же улице, что и старый дом Rambler. В течение года компания искала помещения под новый офис. А потом стало известно, что напротив строится бизнес-центр. Это было оптимальное решение — сотрудникам не нужно осваивать новую дорогу...
Интерьер недели
ISO Студия на «Красном Октябре»На первых этажах «Красного Октября» пока тихо и холодно: идет выставка Пермского музея. Выше суетятся строители, мраморные лестницы и сорокалетние витражи обрастают наскоро сколоченными гипсокартоновыми офисами-коробками. А на последнем этаже, со всех сторон окруженная суетой, визгом дрелей и строительной пылью, находится ISO - светлая и спокойная студия.
Интерьер недели
ISO Студия на «Красном Октябре» На первых этажах «Красного Октября» пока тихо и холодно: идет выставка Пермского музея. Выше суетятся строители, мраморные лестницы и сорокалетние витражи обрастают наскоро сколоченными гипсокартоновыми офисами-коробками. А на последнем этаже, со всех сторон окруженная суетой, визгом дрелей и строительной пылью, находится ISO - светлая и спокойная студия.
Интерьер недели
Офис компании Mail.RuВ офисном центре на Ленинградке уже полтора года обитает компания Mail.Ru.
Интерьер недели
Офис компании Mail.Ru В офисном центре на Ленинградке уже полтора года обитает компания Mail.Ru.
Интерьер недели
Офис студии компьютерной графики «Трехмер»Освоение бывших цехов Красного Октября идет полным ходом. Так, в карамельном цехе по соседству с художником Антоном Гречко устроила свой новый дом студия компьютерной графики «Трехмер».
Интерьер недели
Офис студии компьютерной графики «Трехмер» Освоение бывших цехов Красного Октября идет полным ходом. Так, в карамельном цехе по соседству с художником Антоном Гречко устроила свой новый дом студия компьютерной графики «Трехмер».
Интерьер недели
Студия художника Антона ГречкоНа территории бывшего карамельного цеха на «Красном октябре» основал свою студию московский художник Антон Гречко. Это белое пространство с огромными окнами, из которых открывается изумительный вид.
Интерьер недели
Студия художника Антона Гречко На территории бывшего карамельного цеха на «Красном октябре» основал свою студию московский художник Антон Гречко. Это белое пространство с огромными окнами, из которых открывается изумительный вид.
Интерьер недели
Офис телеканала 2х2Офис телеканала 2×2 находится на территории памятника промышленной архитектуры прозапрошлого века — Даниловской мануфактуры. Пару лет назад здания бывшей текстильной фабрики на берегу Москвы-реки было решено превратить в офисное пространство для творческих компаний. И в начале 2009 года команда 2×2 захватила себе самый солнечный лофт под крышей одного из заводских зданий.
Интерьер недели
Офис телеканала 2х2 Офис телеканала 2×2 находится на территории памятника промышленной архитектуры прозапрошлого века — Даниловской мануфактуры. Пару лет назад здания бывшей текстильной фабрики на берегу Москвы-реки было решено превратить в офисное пространство для творческих компаний. И в начале 2009 года команда 2×2 захватила себе самый солнечный лофт под крышей одного из заводских зданий.
Интерьер недели
Офис Лаборатории КасперскогоОфис Лаборатории Касперского находится в классическом офисном здании - новострой, стекло, жалюзи, серые коридоры однотипных этажей, соседи-арендаторы. Но даже в столь ограниченных условиях компании удалось превратить офис в пространство, приятное для работы.
Интерьер недели
Офис Лаборатории Касперского Офис Лаборатории Касперского находится в классическом офисном здании - новострой, стекло, жалюзи, серые коридоры однотипных этажей, соседи-арендаторы. Но даже в столь ограниченных условиях компании удалось превратить офис в пространство, приятное для работы.
Интерьер недели
Офис компании ЯндексВ здании из красного кирпича по Самокатной улице, где в позапрошлом веке была фабрика, с 2005-го года размещается офис портала Яндекс. До этого почти год там шел ремонт. Когда генеральный директор компании Аркадий Волож решил, что здесь будет дом, казалось, что такую огромную территорию предстоит осваивать и осваивать. Но шли месяцы, одного здания стало мало. Взяли офис на Таганке...
Интерьер недели
Офис компании Яндекс В здании из красного кирпича по Самокатной улице, где в позапрошлом веке была фабрика, с 2005-го года размещается офис портала Яндекс. До этого почти год там шел ремонт. Когда генеральный директор компании Аркадий Волож решил, что здесь будет дом, казалось, что такую огромную территорию предстоит осваивать и осваивать. Но шли месяцы, одного здания стало мало. Взяли офис на Таганке...
Интерьер недели
Офис креативного агентства IQ MarketingНа просторном чердаке над Яузой работает креативная команда агентства IQ Marketing. Оно входит в десятку лучших независимых агентств мира и уже дважды завоевывало золотого Каннского Льва.
Интерьер недели
Офис креативного агентства IQ Marketing На просторном чердаке над Яузой работает креативная команда агентства IQ Marketing. Оно входит в десятку лучших независимых агентств мира и уже дважды завоевывало золотого Каннского Льва.
Интерьер недели
Офис недели: журнал GQ Россия Офис редакции журнала GQ Россия
Люди в городе
Порно-словарьЗа десятилетия существования порноиндустрия обросла своими условными знаками, понятиями и терминами и всерьез начала претендовать на звание если не искусства, то хотя бы науки. Профессиональные порнодеятели знают назубок кучу аббревиатур и ориентируются во множестве названий. Из длинного списка must know мы отобрали на первый взгляд самые безобидные вещи, которые уже начали проникать...
Люди в городе