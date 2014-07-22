Лю
На сайте с 15 августа 2009
лучшая квартира в рубрике!
Ребята, делайте якоря на определенные в ссылках для соцсетей. Это несложно, а лояльность читателей сильно вырастет.
Мне кажется или в этой рубрике совершенно одинаково или очень похоже одетые люди??...
Че-то нет свитеров за 70 тысяч как в прошлом обзоре пальто. Непорядок. Эти в обзоре прямо слишком дешевые. Мы такие не покупаем)
Субьективность взглядов редакции Вилладж иногда доставляет(
Ребята, зачем???? зачем вы так????
Афиша сделала Вилладж. Как достало, все одно и тоже.
Редакция Village такого вопроса уверена вам никто не задавал. Понимаю, конечно, поисковая оптимизация одолела и вас, но с вопросами "Почему русские хлопают при посадке самолета" вы смотритесь гораздо органичнее. Не портите свой формат.
Радуемся за рост пейджвью на вилладже путем новинки от отдела разработки и перекидывания на новую страницу!
Согласен!
Виллажд теперь за бабки инфу сливает!
С завтра будем делать. Спасибо. В storify это было невозможно.
Это миф и ерунда. Вопрос договорённости производителя с импортёром, не более того. Если производитель не может/не хочет (например, при маленькой партии это экономически нецелесообразно) клеить контрэтикетку с информацией на русском, то импортёр лепит по верху этикетку с информацией на русском на перевалочном складе где-нибудь в Риге. В любом случае, уже переведённая этикетка не менее «родная», чем непереведённая. Импортёр наоборот для потребителя старается, чтобы бутылка не была обклеена жуткими стикерами со всех сторон.
Обращайте внимание еще и на произвдителя. Если вино разлито в Беларуси из виноматериалов США, и содержание алкоголя промаркировано как 9-13%, наверное, не стоит рассматривать это как бюджетный вариант хорошего зинфанделя.
Это точно.
Но вот некоторые ниже одобрительно отзываются об «абхазских винах» типа Лыхны, хотя очевидно, что они льются из виноматериалов явно неабхазского происхождения.
Я, кстати, не знаю, из чего они льются сейчас, но лет 7-10 назад абхазские вина в той линейке были не только бюджетными, но и вполне сносными столовыми красными винами.
Я о том и говорю, что изготовленное из Испанского/Аргентинского/Молдавского виноматериала абхазское/белорусское/российское вино может вполне позитивно восприниматься потребителем.
Привильно вы отметили, что оно вполне может быть «не только бюджетными, но и вполне сносными», но не более того.
А что насчет того, что лучше брать те иностранные вина, у которых родная этикетка, а на ней уже наклеена этикетка с переводом? Таких вин, как показывает практика, в среднестатистических магазинах - 1-2 на полках. Естественно в Азбуке вкуса процент родных этикеток - около 70%.