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На сайте с 15 августа 2009

Комментарии33
Темы0
Посты4
Коротко0
Типичные ошибки при выборе вина

А что насчет того, что лучше брать те иностранные вина, у которых родная этикетка, а на ней уже наклеена этикетка с переводом? Таких вин, как показывает практика, в среднестатистических магазинах - 1-2 на полках. Естественно в Азбуке вкуса процент родных этикеток - около 70%. 

Жильё с ремонтом специально для пожилых родителей

лучшая квартира в рубрике!

27 февраля

Ребята, делайте якоря на определенные в ссылках для соцсетей. Это несложно, а лояльность читателей сильно вырастет. 

Художник по костюмам Рената Шульга

Мне кажется или в этой рубрике совершенно одинаково или очень похоже одетые люди??... 

Вещи недели: 22 шерстяных свитера

Че-то нет свитеров за 70 тысяч как в прошлом обзоре пальто. Непорядок. Эти в обзоре прямо слишком дешевые. Мы такие не покупаем)

Вещи недели: 10 осенних пальто

Субьективность взглядов редакции Вилладж иногда доставляет(

Вещи недели: 10 осенних пальто

Ребята, зачем???? зачем вы так???? 

Комментарий: Илья Красильщик о трёх новых изданиях «Афиши»

Афиша сделала Вилладж. Как достало, все одно и тоже. 

Есть вопрос: «Что делать, если испортил вещь в супермаркете?»

Редакция Village такого вопроса уверена вам никто не задавал. Понимаю, конечно, поисковая оптимизация одолела и вас, но с вопросами "Почему русские хлопают при посадке самолета" вы смотритесь гораздо органичнее. Не портите свой формат. 

Люди в городе: Экипажи Red Bull Flugtag

Радуемся за рост пейджвью на вилладже путем новинки от отдела разработки и перекидывания на новую страницу! 

Есть вопрос: «Что делать, если испортил вещь в супермаркете?»

Согласен!

Виллажд теперь за бабки инфу сливает!

27 февраля

С завтра будем делать. Спасибо. В storify это было невозможно.

Типичные ошибки при выборе вина

Это миф и ерунда. Вопрос договорённости производителя с импортёром, не более того. Если производитель не может/не хочет (например, при маленькой партии это экономически нецелесообразно) клеить контрэтикетку с информацией на русском, то импортёр лепит по верху этикетку с информацией на русском на перевалочном складе где-нибудь в Риге. В любом случае, уже переведённая этикетка не менее «родная», чем непереведённая. Импортёр наоборот для потребителя старается, чтобы бутылка не была обклеена жуткими стикерами со всех сторон.

Типичные ошибки при выборе вина

Обращайте внимание еще и на произвдителя. Если вино разлито в Беларуси из виноматериалов США, и содержание алкоголя промаркировано как 9-13%, наверное, не стоит рассматривать это как бюджетный вариант хорошего зинфанделя.

Типичные ошибки при выборе вина

Это точно.
Но вот некоторые ниже одобрительно отзываются об «абхазских винах» типа Лыхны, хотя очевидно, что они льются из виноматериалов явно неабхазского происхождения.

Типичные ошибки при выборе вина

Я, кстати, не знаю, из чего они льются сейчас, но лет 7-10 назад абхазские вина в той линейке были не только бюджетными, но и вполне сносными столовыми красными винами. 

Типичные ошибки при выборе вина

Я о том и говорю, что изготовленное из Испанского/Аргентинского/Молдавского виноматериала абхазское/белорусское/российское вино может вполне позитивно восприниматься потребителем. 
Привильно вы отметили, что оно вполне может быть «не только бюджетными, но и вполне сносными», но не более того.

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