Лю
На сайте с 15 августа 2009
Путешествия читателей The Village
Снеговики со всего мираБезумные японские, уютные финские, «несчастные» английские – во всем мире люди лепят снеговиков и снежных баб. И у всех они получаются чертовски разные.
Путешествия читателей The Village
Снеговики со всего мира Безумные японские, уютные финские, «несчастные» английские – во всем мире люди лепят снеговиков и снежных баб. И у всех они получаются чертовски разные.
Путешествия читателей The Village
Каталония - "игрушечная" и своенравнаяКаталония – это, конечно, часть Испании, но уж больно своенравная часть. Издревле борется за независимость. Край мозаики, пряной сангрии и ярых футбольных болельщиков.
Путешествия читателей The Village
Каталония - "игрушечная" и своенравная Каталония – это, конечно, часть Испании, но уж больно своенравная часть. Издревле борется за независимость. Край мозаики, пряной сангрии и ярых футбольных болельщиков.
Путешествия читателей The Village
Цветные пляжи мираПрирода порой выкидывает интересные вещи. В разных уголках мира, если присмотреться, встречаются безумно-интересные ее выходки по части пляжей. Дальше о том, что это и как выглядит)
Путешествия читателей The Village
Цветные пляжи мира Природа порой выкидывает интересные вещи. В разных уголках мира, если присмотреться, встречаются безумно-интересные ее выходки по части пляжей. Дальше о том, что это и как выглядит)
Путешествия читателей The Village
Доминикана полутуристическаяЭта тропическая страна, расположенная на половинке острова Гаити в Карибском Заливе, с первого и последнего взгляда туриста покажется раем земным. Белый песочек, голубое небо, в общем, все как в рекламе Баунти. 13 часовой перелет из Москвы – и, здравствуй, ты уже в сауне с пальмами. В принципе, по климату, она схожа с Кубой, вот только более диковата за пределами «резерваций»...
Путешествия читателей The Village