Доминикана полутуристическая Эта тропическая страна, расположенная на половинке острова Гаити в Карибском Заливе, с первого и последнего взгляда туриста покажется раем земным. Белый песочек, голубое небо, в общем, все как в рекламе Баунти. 13 часовой перелет из Москвы – и, здравствуй, ты уже в сауне с пальмами. В принципе, по климату, она схожа с Кубой, вот только более диковата за пределами «резерваций»...