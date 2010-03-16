Евгения Алдашкина
На сайте с 18 сентября 2009
Рецепты читателей
Заканчивается месяц азиатской кухни в «Café Swiss»На этой неделе заканчивается Месяц азиатской кухни в ресторане «Café Swiss», расположенном на 3-м этаже пятизвездочного отеля «Swissotel Красные Холмы».
Рецепты читателей
Заканчивается месяц азиатской кухни в «Café Swiss» На этой неделе заканчивается Месяц азиатской кухни в ресторане «Café Swiss», расположенном на 3-м этаже пятизвездочного отеля «Swissotel Красные Холмы».
Ситуация
Романтический вечер на крыше пятизвездочного отеляНастоящим романтикам, готовым достать с неба звезду, пятизвездочный отель «Swissotel Красные Холмы» предлагает романтический ужин на крыше отеля с панорамным видом на Москву.
Ситуация
Романтический вечер на крыше пятизвездочного отеля Настоящим романтикам, готовым достать с неба звезду, пятизвездочный отель «Swissotel Красные Холмы» предлагает романтический ужин на крыше отеля с панорамным видом на Москву.
Рецепты читателей
Месяц азиатской кухни в МосквеВ середине лета в ресторане «Café Swiss» пройдет месяц азиатской кухни. Гостям будет предоставлена уникальная возможность открыть для себя Азию - мир вкусов, ароматов и экзотических ингредиентов.
Рецепты читателей
Месяц азиатской кухни в Москве В середине лета в ресторане «Café Swiss» пройдет месяц азиатской кухни. Гостям будет предоставлена уникальная возможность открыть для себя Азию - мир вкусов, ароматов и экзотических ингредиентов.
Рецепты читателей
«Наши в Греции» или «коктейльные гастроли» АндреяАндрей Заставнюк, ведущий бармен «Сити Спейс» (City Space Bar & Lounge), победитель российского отборочного этапа конкурса «World Class Bartender of the Year 2009», «Лучший бармен России 2009 года» представил коллекцию коктейлей «Сити Спейс» в баре «Les Zazous, Bistroteq» в Салониках (Греция).Во время «коктейльных гастролей», а точнее «дней русской миксологии» в «Les Zazous», Андрей...
Рецепты читателей
«Наши в Греции» или «коктейльные гастроли» Андрея Андрей Заставнюк, ведущий бармен «Сити Спейс» (City Space Bar & Lounge), победитель российского отборочного этапа конкурса «World Class Bartender of the Year 2009», «Лучший бармен России 2009 года» представил коллекцию коктейлей «Сити Спейс» в баре «Les Zazous, Bistroteq» в Салониках (Греция).Во время «коктейльных гастролей», а точнее «дней русской миксологии» в «Les Zazous», Андрей...
Рецепты читателей
«Кулинарные гастроли». Пьер Веллер в «Кай»С 7 по 11 июня гастрономический ресторан «Кай» встречает шеф-повара из Франции, владельца спа-отеля «La Source des Sens» («источник ощущений») Пьера Веллера (Pierre Weller).
Рецепты читателей
«Кулинарные гастроли». Пьер Веллер в «Кай» С 7 по 11 июня гастрономический ресторан «Кай» встречает шеф-повара из Франции, владельца спа-отеля «La Source des Sens» («источник ощущений») Пьера Веллера (Pierre Weller).
Рецепты читателей
Лучшие миксологи мира - Энди ПирсонСладкие яды от Энди Пирсона в баре «Сити Спейс»22 – 27 марта 2010 г.
Рецепты читателей
Лучшие миксологи мира - Энди Пирсон Сладкие яды от Энди Пирсона в баре «Сити Спейс»22 – 27 марта 2010 г.
Рецепты читателей
Шеф-повара "Мишлен". Даниэль Шамбон«Кулинарные гастроли» в ресторане «Кай». Даниэль Шамбон. Дубль два.22 – 26 марта 2010 г.
Рецепты читателей