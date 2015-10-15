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Tatiana Torgovicheva

На сайте с 29 сентября 2009

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Гастроэнтеролог Семён Рапопорт — о том, кому можно не завтракать по утрам

Друзья, исследования всё-таки Проводят, а не делают.

Максим Летуновский — о пути выпускника Финансовой академии к должности су-шефа в Delicatessen

Мама у вас, Максим, чудесная! Если бы она ещё тогда, в детстве, не создала такую атмосферу свободного творчества, кто знает, как бы сложилось. Не все хвалят за кухню, заваленную сахаром. 

Подарки: Тарелки

Сделала заказ шесть дней назад на Linadelika Homeware, никто не написал, ничего не подтвердили по почте, даже номера заказа не знаю. Благо хоть деньги там сразу не снимают. 

Хочу сделать приятное жене

Посмотрите здесь, вроде лучше в Москве нет:

http://ragout.ru/school/29

Вязаные митенки на любой вкус

Мне мама вязала митенки, где каждый пальчик отдельно провязан (так они не болтаются на руке, теплее), а сверху ещё надевается капюшончик — получается варежка. Если варежка не нужна, капюшончик отворачивается (он привязан с одной стороны к митенке) и пристёгивается на пуговку. Нет предела совершенству, в общем :)

Шеф дома: Котлета из цесарки и пирог-галета Дениса Крупени

Пирог прекрасный, спасибо!

Какие места обязательно надо посетить в Израиле

Может, мой пост об Израиле вам поможет. Были в прошлом году, весной, хотим вернуться.

 

Утро в городе: 25 января

Татьян тоже поздравляем! :)

Душевая кабина или ванная

В тему:

http://www.the-village.ru/talks/interier/725-dushevaya-kabina-ili-obychnyy-dush

Вязаные митенки на любой вкус

дада, такие митенки хорошие) 

Вязаные митенки на любой вкус

Наташа, большое спасибо)!!!!!!!!

Утро в городе: 25 января

Поздравляем, Таня! Спасибо тебе за твой непосильный труд! <3 Жаль, что ты не в Москве, и Айзек тебя не угостит)

Максим Летуновский — о пути выпускника Финансовой академии к должности су-шефа в Delicatessen

Tatiana это правда, спасибо!! 

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