Tatiana Torgovicheva
На сайте с 29 сентября 2009
Мама у вас, Максим, чудесная! Если бы она ещё тогда, в детстве, не создала такую атмосферу свободного творчества, кто знает, как бы сложилось. Не все хвалят за кухню, заваленную сахаром.
Сделала заказ шесть дней назад на Linadelika Homeware, никто не написал, ничего не подтвердили по почте, даже номера заказа не знаю. Благо хоть деньги там сразу не снимают.
Посмотрите здесь, вроде лучше в Москве нет:
Мне мама вязала митенки, где каждый пальчик отдельно провязан (так они не болтаются на руке, теплее), а сверху ещё надевается капюшончик — получается варежка. Если варежка не нужна, капюшончик отворачивается (он привязан с одной стороны к митенке) и пристёгивается на пуговку. Нет предела совершенству, в общем :)
Пирог прекрасный, спасибо!
Может, мой пост об Израиле вам поможет. Были в прошлом году, весной, хотим вернуться.
Татьян тоже поздравляем! :)
дада, такие митенки хорошие)
Наташа, большое спасибо)!!!!!!!!
Поздравляем, Таня! Спасибо тебе за твой непосильный труд! <3 Жаль, что ты не в Москве, и Айзек тебя не угостит)
Tatiana это правда, спасибо!!
Друзья, исследования всё-таки Проводят, а не делают.