Tatiana Torgovicheva
На сайте с 29 сентября 2009
Рецепты читателей
Яблочный пирог с заварным кремомНежный пирог с карамелизированными яблоками и заварным кремом.
Рецепты читателей
Яблочный пирог с заварным кремом Нежный пирог с карамелизированными яблоками и заварным кремом.
Рецепты читателей
Пряный пирог со сливамиЕсли осенним вечером вы захотите вернуться в душистое тёплое лето, попробуйте приготовить этот ароматный пирог. Готовится он легко и быстро, а исчезает — глазом не успеете моргнуть. Угощайтесь!
Рецепты читателей