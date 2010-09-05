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Tatiana Torgovicheva

На сайте с 29 сентября 2009

Комментарии100Темы2Посты2
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Рецепты читателей
Яблочный пирог с заварным кремомНежный пирог с карамелизированными яблоками и заварным кремом.
7
Рецепты читателей

Яблочный пирог с заварным кремом Нежный пирог с карамелизированными яблоками и заварным кремом.

Пряный пирог со сливами
Рецепты читателей
Пряный пирог со сливамиЕсли осенним вечером вы захотите вернуться в душистое тёплое лето, попробуйте приготовить этот ароматный пирог. Готовится он легко и быстро, а исчезает — глазом не успеете моргнуть. Угощайтесь!
15
Пряный пирог со сливами
Рецепты читателей

Пряный пирог со сливами Если осенним вечером вы захотите вернуться в душистое тёплое лето, попробуйте приготовить этот ароматный пирог. Готовится он легко и быстро, а исчезает — глазом не успеете моргнуть. Угощайтесь!