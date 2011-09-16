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ЛБ

Лёша Буковски

На сайте с 22 марта 2010

Комментарии20
Темы0
Посты2
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В парке Горького пройдёт экологическая очистка земли

ай да молодцы)

Квартира недели: Дмитровский проезд

одним словом небрежность)

Квартира недели: Дмитровский проезд

Всё бы хорошо, но раздолбанная стена не вписывается. и графити на балконе выглядит небрежно. как будто пару детишек сидели там и шалили. и вот это вот нахломление проводов меня просто добило. можно запросто упасть и разбить башку)

Офис недели

Офис прекрасен. Творческий бардак одобряю. У самого на столе такой же)

Из-за жары москвичи скупили все водяные пистолеты

Мне представилась картина. Стоит твоя девушка, и жалуется, ох..как же жарко на улице, хоть и вечер. А ты такой...дорогая. У меня есть выход. Достаёшь водяной пистолетик и стреляешь в неё. А если она в майке...ох) Это уже другая история)

10 самых захватывающих замков и дворцов

У меня любимчик будет замок Левенбург)

Офис недели

В таком офисе и жить можно)

Надписи на партах

Написать на парте что либо, для истории полезно как никогда)

Ужас на крыльях

страшно красиво)

Офис недели

у меня тоже. только не творческий
просто бардак)

Офис недели

Ну это тоже не плохо)