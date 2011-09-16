Лёша Буковски
На сайте с 22 марта 2010
одним словом небрежность)
Всё бы хорошо, но раздолбанная стена не вписывается. и графити на балконе выглядит небрежно. как будто пару детишек сидели там и шалили. и вот это вот нахломление проводов меня просто добило. можно запросто упасть и разбить башку)
Офис прекрасен. Творческий бардак одобряю. У самого на столе такой же)
Мне представилась картина. Стоит твоя девушка, и жалуется, ох..как же жарко на улице, хоть и вечер. А ты такой...дорогая. У меня есть выход. Достаёшь водяной пистолетик и стреляешь в неё. А если она в майке...ох) Это уже другая история)
У меня любимчик будет замок Левенбург)
В таком офисе и жить можно)
Написать на парте что либо, для истории полезно как никогда)
страшно красиво)
у меня тоже. только не творческий
просто бардак)
Ну это тоже не плохо)
ай да молодцы)