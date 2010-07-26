Лёша Буковски
На сайте с 22 марта 2010
Путешествия читателей The Village
10 самых захватывающих замков и дворцов1. Дворец Потала (Potala Palace)Дворец Потала является самой высокой и большой монументальной структурой Тибета. Расположен на склоне холма Марпо Ри, на высоте 130 метров над долиной Лхаса.История дворца берет свое начало с 637 года, когда император Тибета Сонгцен Гампо, решив сделать Лхасу столицей, построил дворец. После обручения с китайской принцессой Вэнь Чэн, император расширил...
Путешествия читателей The Village
10 самых захватывающих замков и дворцов 1. Дворец Потала (Potala Palace)Дворец Потала является самой высокой и большой монументальной структурой Тибета. Расположен на склоне холма Марпо Ри, на высоте 130 метров над долиной Лхаса.История дворца берет свое начало с 637 года, когда император Тибета Сонгцен Гампо, решив сделать Лхасу столицей, построил дворец. После обручения с китайской принцессой Вэнь Чэн, император расширил...
Рецепты читателей
Выдающиеся шедевры уличной кулинарииЗабудьте о ресторанах! Вкуснейшие блюда вам предложат прямо на улице. Уличные повара - волшебники: с помощью гриля, сковородки и фритюрницы они предоставят вам восхитительный обед, вместе с которым вы отведаете и саму суть места. Попробуйте бан ми - классический вьетнамский сандвич из жареной свинины с засоленными овощами во французском багете - и вы прочувствуете Сайгон:...
Рецепты читателей