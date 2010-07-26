Выдающиеся шедевры уличной кулинарии Забудьте о ресторанах! Вкуснейшие блюда вам предложат прямо на улице. Уличные повара - волшебники: с помощью гриля, сковородки и фритюрницы они предоставят вам восхитительный обед, вместе с которым вы отведаете и саму суть места. Попробуйте бан ми - классический вьетнамский сандвич из жареной свинины с засоленными овощами во французском багете - и вы прочувствуете Сайгон:...