вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии44Темы1Посты12
Коротко0
AK

Anna Knyazeva

На сайте с 26 марта 2010

Комментарии44Темы1Посты12
Коротко0
Мечта которая почти стала реальностью

Идея прекрасная, я бы воспользовалась такой услугой в Москве

Ищем продавца-администратора!

Какая-то ошибка в адресе электронной почты - возвращает письмо и пишет, что такого адреса не существует.

Джейми Оливер совместно с Ginza Project откроет в Москве ресторан Jamie's Italian

Ура! Это отличная новость! Несмотря на то, что в Москве и без того открывается большое количество всевозможных ресторанов, думаю, что этот обязательно выделится и будет иметь несомненный успех!

В Москве появится новый кулинарный журнал Jamie Magazine

Ура!

Курица в сливочном соусе с белым вином, тимьяном, шалфеем и чесноком

Это красиво! даже не сомневаюсь, что вкусно)

Лето в «Новой Голландии»: участники программы о дальнейших планах

Приехала в Петербург и чуть ли не первым делом понеслась в сторону Голландии, начитавшись про это это прекрасное место! Место и правда прекрасное, потенциал велик и думаю, что к следующему лето будет ну совсем супер!
В Лавке купила потрясающего коровьего молока и напоила им своего московского попутчика-он был в восторге. кафе "Голландия" очень удачное место и вкусное. а вот фуд-корт с чизбургерами и хот-догами мне не понравился. Я убеждена, что вкусную картошку фри и вкусный хот-дог приготовить возможно, никто не говорит, что это как-то очень должно быть все правильно и красиво приготовлено, но должно быть вкусно! Картофель "по-бельгийски" с соусом карри-полный провал!
А вообще волшебно! Хочу приехать еще раз и устроить пикник!)

Пончики

Ух, как классно! Давно хотела попробовать сама сделать пончики, спасибо за рецепт - обязательно попробую!)

Открылся западный выход станции метро «Сокол»

Ну наконец-то! Жизнь снова наладится)

Шоколадно-маковый бисквит с ягодками

Спасибо, фото мои)

Шоколадное суфле из крема патисьер

выглядит вкусненько...в выходные испытаю)

Мечта которая почти стала реальностью

Спасибо Анна. 
В связи с такими хорошими отзывами жителей Москвы, решили начать работу по появлению на Московском рынке чуть ранее чем предполагалось =))

Загрузить ещё