Anna Knyazeva
На сайте с 26 марта 2010
Какая-то ошибка в адресе электронной почты - возвращает письмо и пишет, что такого адреса не существует.
Ура! Это отличная новость! Несмотря на то, что в Москве и без того открывается большое количество всевозможных ресторанов, думаю, что этот обязательно выделится и будет иметь несомненный успех!
Это красиво! даже не сомневаюсь, что вкусно)
Приехала в Петербург и чуть ли не первым делом понеслась в сторону Голландии, начитавшись про это это прекрасное место! Место и правда прекрасное, потенциал велик и думаю, что к следующему лето будет ну совсем супер!
В Лавке купила потрясающего коровьего молока и напоила им своего московского попутчика-он был в восторге. кафе "Голландия" очень удачное место и вкусное. а вот фуд-корт с чизбургерами и хот-догами мне не понравился. Я убеждена, что вкусную картошку фри и вкусный хот-дог приготовить возможно, никто не говорит, что это как-то очень должно быть все правильно и красиво приготовлено, но должно быть вкусно! Картофель "по-бельгийски" с соусом карри-полный провал!
А вообще волшебно! Хочу приехать еще раз и устроить пикник!)
Ух, как классно! Давно хотела попробовать сама сделать пончики, спасибо за рецепт - обязательно попробую!)
Ну наконец-то! Жизнь снова наладится)
Спасибо, фото мои)
выглядит вкусненько...в выходные испытаю)
Спасибо Анна.
В связи с такими хорошими отзывами жителей Москвы, решили начать работу по появлению на Московском рынке чуть ранее чем предполагалось =))
Идея прекрасная, я бы воспользовалась такой услугой в Москве