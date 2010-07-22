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Комментарии44Темы1Посты12
Коротко0
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Anna Knyazeva

На сайте с 26 марта 2010

Комментарии44Темы1Посты12
Коротко0
Рецепты читателей
Грушевый тартЭлементарно, если дома ничего нет, кроме груш или яблок!
3
Рецепты читателей

Грушевый тарт Элементарно, если дома ничего нет, кроме груш или яблок!

Рецепты читателей
ЛазаньяЭто обалденно вкусно! Но нужно чуть-чуть потрудиться для такого результата!) Вы готовы?) Тогда приступим!
2
Рецепты читателей

Лазанья Это обалденно вкусно! Но нужно чуть-чуть потрудиться для такого результата!) Вы готовы?) Тогда приступим!

Рецепты читателей
Ризотто с шафраном и базиликомОбожаю ризотто и вам советую его полюбить!
2
Рецепты читателей

Ризотто с шафраном и базиликом Обожаю ризотто и вам советую его полюбить!

Рецепты читателей
Моя пицца!!!Мммм.... это, скажу я вам, вкусняшка....! Готовится очень просто, главное не пугаться перед приготовлением теста - справится даже ребенок, так что вперед и не трусить!
4
Рецепты читателей

Моя пицца!!! Мммм.... это, скажу я вам, вкусняшка....! Готовится очень просто, главное не пугаться перед приготовлением теста - справится даже ребенок, так что вперед и не трусить!

Рецепты читателей
Киш с курицейВкусный, сытный, простой в исполнении!
2
Рецепты читателей

Киш с курицей Вкусный, сытный, простой в исполнении!

Рецепты читателей
Торт СССРНастоящий привет из советского прошлого. Готовиться очень легко и из самых элементарных продуктов, придется по вкусу всем и станет приятной неожиданностью для пробующих впервые!
1
Рецепты читателей

Торт СССР Настоящий привет из советского прошлого. Готовиться очень легко и из самых элементарных продуктов, придется по вкусу всем и станет приятной неожиданностью для пробующих впервые!

Рецепты читателей
Простой шоколадныйЕсли вы не умеете готовить и тем более печь, то жмите сюда смело!
5
Рецепты читателей

Простой шоколадный Если вы не умеете готовить и тем более печь, то жмите сюда смело!

Рецепты читателей
Овсяные маффины с вишнейДорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию свой новый рецепт, надеюсь вам понравится!
12
Рецепты читателей

Овсяные маффины с вишней Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию свой новый рецепт, надеюсь вам понравится!

Рецепты читателей
Миндальный пирогОчень люблю миндаль и лимончики, посему данный пирожок уж очень мне по вкусу) Предлагаю попробовать и вам!
14
Рецепты читателей

Миндальный пирог Очень люблю миндаль и лимончики, посему данный пирожок уж очень мне по вкусу) Предлагаю попробовать и вам!

Рецепты читателей
Такой шоколадныйЭто мой самый любимый бисквит, получается очень вкусным – неоднократно проверено и заверено) Его можно испечь просто и тут же набросится, но лучше полностью охладить и уже потом вкусить это нежнейшее шоколадное чудо.Также можно использовать данный бисквит, как основу для шоколадных тортов, разрезав пирожок на два коржа – тут уж место вашей фантазии, в любом случае это отличнейшая...
30
Рецепты читателей

Такой шоколадный Это мой самый любимый бисквит, получается очень вкусным – неоднократно проверено и заверено) Его можно испечь просто и тут же набросится, но лучше полностью охладить и уже потом вкусить это нежнейшее шоколадное чудо.Также можно использовать данный бисквит, как основу для шоколадных тортов, разрезав пирожок на два коржа – тут уж место вашей фантазии, в любом случае это отличнейшая...

Рецепты читателей
Сочный яблочный пирогДорогие друзья!
17
Рецепты читателей

Сочный яблочный пирог Дорогие друзья!

Рецепты читателей
Шоколадно-маковый бисквит с ягодкамиЭто мой очередной чистый кулинарный эксперимент, мне лично и другу (его мнению можно доверять, завляю со всей ответсвенностью) очень понравился данный пирог, надеюсь, что тому отважному человеку, кто решится повторить это на своей кухне, тоже полюбится)
7
Рецепты читателей

Шоколадно-маковый бисквит с ягодками Это мой очередной чистый кулинарный эксперимент, мне лично и другу (его мнению можно доверять, завляю со всей ответсвенностью) очень понравился данный пирог, надеюсь, что тому отважному человеку, кто решится повторить это на своей кухне, тоже полюбится)