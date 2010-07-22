Anna Knyazeva
На сайте с 26 марта 2010
Рецепты читателей
Грушевый тарт Элементарно, если дома ничего нет, кроме груш или яблок!
Рецепты читателей
ЛазаньяЭто обалденно вкусно! Но нужно чуть-чуть потрудиться для такого результата!) Вы готовы?) Тогда приступим!
Рецепты читателей
Лазанья Это обалденно вкусно! Но нужно чуть-чуть потрудиться для такого результата!) Вы готовы?) Тогда приступим!
Рецепты читателей
Ризотто с шафраном и базиликом Обожаю ризотто и вам советую его полюбить!
Рецепты читателей
Моя пицца!!!Мммм.... это, скажу я вам, вкусняшка....! Готовится очень просто, главное не пугаться перед приготовлением теста - справится даже ребенок, так что вперед и не трусить!
Рецепты читателей
Моя пицца!!! Мммм.... это, скажу я вам, вкусняшка....! Готовится очень просто, главное не пугаться перед приготовлением теста - справится даже ребенок, так что вперед и не трусить!
Рецепты читателей
Киш с курицей Вкусный, сытный, простой в исполнении!
Рецепты читателей
Торт СССРНастоящий привет из советского прошлого. Готовиться очень легко и из самых элементарных продуктов, придется по вкусу всем и станет приятной неожиданностью для пробующих впервые!
Рецепты читателей
Торт СССР Настоящий привет из советского прошлого. Готовиться очень легко и из самых элементарных продуктов, придется по вкусу всем и станет приятной неожиданностью для пробующих впервые!
Рецепты читателей
Простой шоколадныйЕсли вы не умеете готовить и тем более печь, то жмите сюда смело!
Рецепты читателей
Простой шоколадный Если вы не умеете готовить и тем более печь, то жмите сюда смело!
Рецепты читателей
Овсяные маффины с вишнейДорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию свой новый рецепт, надеюсь вам понравится!
Рецепты читателей
Овсяные маффины с вишней Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию свой новый рецепт, надеюсь вам понравится!
Рецепты читателей
Миндальный пирогОчень люблю миндаль и лимончики, посему данный пирожок уж очень мне по вкусу) Предлагаю попробовать и вам!
Рецепты читателей
Миндальный пирог Очень люблю миндаль и лимончики, посему данный пирожок уж очень мне по вкусу) Предлагаю попробовать и вам!
Рецепты читателей
Такой шоколадныйЭто мой самый любимый бисквит, получается очень вкусным – неоднократно проверено и заверено) Его можно испечь просто и тут же набросится, но лучше полностью охладить и уже потом вкусить это нежнейшее шоколадное чудо.Также можно использовать данный бисквит, как основу для шоколадных тортов, разрезав пирожок на два коржа – тут уж место вашей фантазии, в любом случае это отличнейшая...
Рецепты читателей
Такой шоколадный Это мой самый любимый бисквит, получается очень вкусным – неоднократно проверено и заверено) Его можно испечь просто и тут же набросится, но лучше полностью охладить и уже потом вкусить это нежнейшее шоколадное чудо.Также можно использовать данный бисквит, как основу для шоколадных тортов, разрезав пирожок на два коржа – тут уж место вашей фантазии, в любом случае это отличнейшая...
Рецепты читателей
Сочный яблочный пирог Дорогие друзья!
Рецепты читателей
Шоколадно-маковый бисквит с ягодкамиЭто мой очередной чистый кулинарный эксперимент, мне лично и другу (его мнению можно доверять, завляю со всей ответсвенностью) очень понравился данный пирог, надеюсь, что тому отважному человеку, кто решится повторить это на своей кухне, тоже полюбится)
Рецепты читателей