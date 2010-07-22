Такой шоколадный Это мой самый любимый бисквит, получается очень вкусным – неоднократно проверено и заверено) Его можно испечь просто и тут же набросится, но лучше полностью охладить и уже потом вкусить это нежнейшее шоколадное чудо.Также можно использовать данный бисквит, как основу для шоколадных тортов, разрезав пирожок на два коржа – тут уж место вашей фантазии, в любом случае это отличнейшая...