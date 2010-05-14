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ЯT

Ян Teen

На сайте с 12 мая 2010

Комментарии4
Темы0
Посты1
Коротко0
О, тёпленькая пошла.(с)
Ситуация
О, тёпленькая пошла.(с)РИА Новости создали интерактивную таблицу отключения горячей воды в Москве.
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О, тёпленькая пошла.(с)
Ситуация

О, тёпленькая пошла.(с) РИА Новости создали интерактивную таблицу отключения горячей воды в Москве.