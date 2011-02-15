Anna
На сайте с 19 января 2011
Ситуация
Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным?Все выходные The Village стоял в московских очередях и записывал разговоры людей
Ситуация
Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным? Все выходные The Village стоял в московских очередях и записывал разговоры людей
В городе
Достать из-под земли: кто и чем торгует в московских переходахВласти столицы в 2011 году собираются запретить торговлю в подземных переходах. The Village прошелся по четырем из них, поговорил с продавцами и оценил предлагаемые товары
В городе
Достать из-под земли: кто и чем торгует в московских переходах Власти столицы в 2011 году собираются запретить торговлю в подземных переходах. The Village прошелся по четырем из них, поговорил с продавцами и оценил предлагаемые товары
Люди в городе
Общественное пространство: московские коммунальные квартирыThe Village прошелся по московским коммуналкам и выяснил, кто и как в них сейчас живет
Люди в городе