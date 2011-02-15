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Anna

На сайте с 19 января 2011

Комментарии1
Темы0
Посты3
Коротко0
Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным?
Ситуация
Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным?Все выходные The Village стоял в московских очередях и записывал разговоры людей
34
Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным?
Ситуация

Длинный хвост: где в Москве выстраиваются очереди по выходным? Все выходные The Village стоял в московских очередях и записывал разговоры людей

В городе
Достать из-под земли: кто и чем торгует в московских переходахВласти столицы в 2011 году собираются запретить торговлю в подземных переходах. The Village прошелся по четырем из них, поговорил с продавцами и оценил предлагаемые товары
29
В городе

Достать из-под земли: кто и чем торгует в московских переходах Власти столицы в 2011 году собираются запретить торговлю в подземных переходах. The Village прошелся по четырем из них, поговорил с продавцами и оценил предлагаемые товары

Люди в городе
Общественное пространство: московские коммунальные квартирыThe Village прошелся по московским коммуналкам и выяснил, кто и как в них сейчас живет
27
Люди в городе

Общественное пространство: московские коммунальные квартиры The Village прошелся по московским коммуналкам и выяснил, кто и как в них сейчас живет