Dina Janis
На сайте с 3 февраля 2011
сегодня утром повесили специальный пост с едой и ценами
Гёрли бургер 450р.
Корнер бургер 500р.
Чизбургер 550р.
бургер маленький на первый взгляд. но на второй, реально, сил не хватает. проверено на голодных мужчинах.
пф, что за мужики такие.
а я уверен, Дина, что этот пост проплачен ЮВ. не надо думать, что люди тут не умеют считать. за 5 000 рублей я могу купить 10 томов переводного издания с подробными фотографиями и рецептами, как резать овощи, делать соусы, пошировать, правильно выбирать мясо. (серия "Хорошая Кухня"). а курсы, это один из способов дурачить публику и зарабатывать на этом новые денежки. хотите реально научиться? найдите блог, да хоть мой, хоть другой, и читайте бесплатно, смотрите видео бесплатно хоть там, хоть на ютубе. реальные знания, от реальных людей. а Юлия Высоцкая и готовить-то толком не умеет. так, роль играет. бренд, не более. как Зелёный Великан.
Это же совершенно разные вещи! Люди идут на кулинарные курсы не потому, что они не знают про существование блогов и кулинарных книг, а потому что ни один блог и ни одна книга не сможет передать, какой именно цвет должен приобреть лук, правильно обжаренный для ризотто, какие должны получаться ароматы и консистенция. Когда под руководством и присмотром профессионалов пропускаешь рецепт через свои руки, шансы, что то же самое получится повторить дома, намного выше. Так что ни один блог и ни одна книга не смогут научить так же, как живой человек, знающий толк в готовке и стоящий рядом с тобой. Именно это и есть реальные знания от реальных людей.
Георгий, я прекрасно знаю, как и чему учат в таких студиях. не дурите голову, в Студии ЮВ нет профессионалов высокого класса, это не кордон блю. именно поэтому такая студия открылась в Москве, в расчёте на простаков.
Я согласна с предыдущим оратором, что ни один сайт, ни один блог, не заменят курсы. Я много читаю, собираю рецепты, но чаще отдаю предпочтение тем, что вижу сама (т.е. то, что готовят мои родные, близкие, друзья). Все равно это не с чем не сравнимое ощущение. Я конечно не прочь съездить на курсы во Францию или в Италию, но боюсь это так и останется для меня мечтой.
Мне кажется кулинарные классы - это скорее социальный проект, место для встречи, куда приходят, чтобы провести время с друзьями или со своей парой. За три часа занятия вы сможете освоить несколько рецептов+повар объяснит какие-то базовые вещи- как правильно шинковать, как выбирать ножи, как быстрее выдавить сок из лимона для десерта...
На самом деле, школа Высоцкой - одна из самых дорогих, но могу сказать, что это реально первое место, где все организовано как следует. Есть школы, где занятие стоит от 800р, но там максимум, что вы сможете сделать - почистить и порезать баклажан для одного общего блюда.