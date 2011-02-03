Dina Janis
На сайте с 3 февраля 2011
Иностранный опыт
Иностранный опыт: 5 способов пересадить водителей на общественный транспортЧтобы избавиться от пробок и расчистить улицы Москвы, власти решили увеличить штрафы и ввести платные парковки. The Village изучил опыт других городов, где водителей пытаются превратить в пешеходов.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: 5 способов пересадить водителей на общественный транспорт Чтобы избавиться от пробок и расчистить улицы Москвы, власти решили увеличить штрафы и ввести платные парковки. The Village изучил опыт других городов, где водителей пытаются превратить в пешеходов.
Кухня
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса Samovar Cuisine ClubПродолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В шестом выпуске — мастер-класс традиционной русской кухни для экспатов Samovar Cuisine Club.
Кухня
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса Samovar Cuisine Club Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В шестом выпуске — мастер-класс традиционной русской кухни для экспатов Samovar Cuisine Club.
Кухня
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса на «Стрелке»Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В пятом выпуске — мастер-класс рисовой кухни от 15 студентов из Гонконга, специализирующихся на дизайне блюд.
Кухня
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса на «Стрелке» Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В пятом выпуске — мастер-класс рисовой кухни от 15 студентов из Гонконга, специализирующихся на дизайне блюд.
Кухня
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса в «Кухне в деталях»Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В четвёртом выпуске — сырный мастер-класс в школе «Кухня в деталях».
Кухня
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса в «Кухне в деталях» Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В четвёртом выпуске — сырный мастер-класс в школе «Кухня в деталях».
Кухня
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса в Meet&GreetПродолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В третьем выпуске — мастер-класс по приготовлению идеальной запеканки по рецепту Марты Стюарт в Meet&Greet.
Кухня
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса в Meet&Greet Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В третьем выпуске — мастер-класс по приготовлению идеальной запеканки по рецепту Марты Стюарт в Meet&Greet.
Кухня
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса в «Лавке»Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. Во втором выпуске — русская кухня от Максима Сырникова в «Лавке».
Кухня
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса в «Лавке» Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. Во втором выпуске — русская кухня от Максима Сырникова в «Лавке».
Кухня
Время есть: Кулинарные мастер–классы, часть 1The Village начинает серию материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. На первом гастрономическом уроке, где побывал корреспондент издания, мужчины готовили стейки
Кухня
Время есть: Кулинарные мастер–классы, часть 1 The Village начинает серию материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. На первом гастрономическом уроке, где побывал корреспондент издания, мужчины готовили стейки
Рестораны
Перед открытием: репортаж из бургер-бара Corner BurgerНа Большой Грузинской открылся Corner Burger — новый ресторан Айзека Корреа c бургерами, коктейлями и замысловатыми десертами. Специально для The Village Дина Янис провела в бургерной два дня
Рестораны