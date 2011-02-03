Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса на «Стрелке» Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В пятом выпуске — мастер-класс рисовой кухни от 15 студентов из Гонконга, специализирующихся на дизайне блюд.