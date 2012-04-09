Ангелина Давыдова
На сайте с 26 апреля 2011
Постскриптум: В столице установят нанотуалеты
что-то взволновало меня в этой новости: то ли перспективы террористических атак на общественные туалеты, то ли не к месту вспомнившаяся фраза "унитаз -- лицо хозяйки"
спасибо за статью! действительно, в ЮАР очень вкусная еда -- просто жаренный кусок мяса, овощи, фрукто, вино -- даже без специальной обработки и соусов -- значительнее качественнее того, что едим не только мы, но и большая часть (северных) европейцев. впрочем, не надо забывать и еще об одном факте -- большая часть с/х отрасли страны -- это преимущественно среднего размера фермы или винодельни (в основном, ими владеют белые -- отсюда и ответ на вопрос о местном населении. кстати, белых сейчас около 10-15% всего, на улицах городов (кроме, разве, кейптауна) их практически не видно -- есть странная привычка, что белые ездят на автомобилях, а черные ходят пешком. особенно по йо-бургу это заметно. оттого и картина страны в реальности заметно отличается от того, что мы видим в статьях, по тв, итд). но вернемся к с/х. тот вид животноводства и растениеводства, который эти средние фермы применяют, значительно отличается от "промышленного" нашего или европейского -- с десятками тысяч коров, с курицами, никогда не покидающими курятников, итд. то есть тут работает принцип -- не слишком много животных, плюс животные на воле (то что free range называется -- но тут, отметим, и климат помогает -- не слишком жаркий, и не слишком холодный. в прибрежный районах -- зимой плюс 18, летом плюс 28), плюс хорошие условия содержания, богатая почва (кстати, действительно красного цвета )), отсутствие химикатов. понятно, что не во всех частях мира подобная модель СХ может появиться стихийно. про россию, кажется, уже выше написали. но даже в Европе (если ЕС в целом брать) с/х во многом невыгодно и дотируется исключительно по причине доктрины "продовольственной безопасности" (принятой после второй мировой войны, в момент основания ЕС), предписывающей (в крайнем случае) независимость ЕС от внешних поставщиков продуктов + лобби местных фермеров. либо второй вариант -- брать масштабом. но зато страдает качество. увы.