Ангелина Давыдова
На сайте с 26 апреля 2011
Новая география
Как сделать закрытый город открытым новомуГород Заречный имеет статус закрытого: в нём до сих пор действуют пропускной режим и специальные условия жизни. The Village узнал, как здесь строят велопарковки и проводят большие обеды для соседей.
Новая география
Как сделать закрытый город открытым новому Город Заречный имеет статус закрытого: в нём до сих пор действуют пропускной режим и специальные условия жизни. The Village узнал, как здесь строят велопарковки и проводят большие обеды для соседей.
Инфраструктура
Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в КопенгагенеКорреспондент The Village провёл один день в передовом муниципалитете Копенгагена и узнал, чем занимаются местные чиновники и как они уживаются с рок-группами, репетирующими за стеной.
Инфраструктура
Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в Копенгагене Корреспондент The Village провёл один день в передовом муниципалитете Копенгагена и узнал, чем занимаются местные чиновники и как они уживаются с рок-группами, репетирующими за стеной.
Люди в городе
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрахШтефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.
Люди в городе
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.
Люди в городе
Прямая речь: Берлинский художник Филипп Хорст о сквотировании пространствНемецкий паблик-арт художник Филипп Хорст рассказал The Village о проекте «Парк скульптур», почему пространства не должны быть «уютненькими» и поделился опытом захвата общественных территорий.
Люди в городе
Прямая речь: Берлинский художник Филипп Хорст о сквотировании пространств Немецкий паблик-арт художник Филипп Хорст рассказал The Village о проекте «Парк скульптур», почему пространства не должны быть «уютненькими» и поделился опытом захвата общественных территорий.
Люди в городе
Прямая речь: Зелёные партизаны Dodo о стихийных огородах и семенных бомбахОдин из основателей финского партизанского эко-комьюнити Dodo Арто Сивонен рассказал The Village, как нужно стихийно разводить огороды, о главном оружии зелёного партизана и продвижении велокультуры.
Люди в городе
Прямая речь: Зелёные партизаны Dodo о стихийных огородах и семенных бомбах Один из основателей финского партизанского эко-комьюнити Dodo Арто Сивонен рассказал The Village, как нужно стихийно разводить огороды, о главном оружии зелёного партизана и продвижении велокультуры.
Люди в городе
Прямая речь: Штефан Бениш об экологичной архитектуреАрхитектор городского парка в Лас-Вегасе и научного комплекса Гарварда Штефан Бениш рассказал The Village, почему архитекторы не думают о людях и зачем объединять жилые и рабочие пространства
Люди в городе