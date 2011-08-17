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Екатерина Бородихина

На сайте с 26 июля 2011

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Как на ладони: 14 iPhone-приложений для Москвы
Как на ладони
Как на ладони: 14 iPhone-приложений для МосквыМагазины с органической едой и легальные парковки, маршруты общественного транспорта и лучшие места для рыбалки — The Village собрал приложения для iPhone, которые будут полезны в Москве.
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Как на ладони: 14 iPhone-приложений для Москвы
Как на ладони

Как на ладони: 14 iPhone-приложений для Москвы Магазины с органической едой и легальные парковки, маршруты общественного транспорта и лучшие места для рыбалки — The Village собрал приложения для iPhone, которые будут полезны в Москве.

Иностранный опыт: Система общественного велопроката в Лондоне
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Система общественного велопроката в ЛондонеГод назад Лондон пересел на велосипеды — власти решили, что без системы общественного велопроката город развиваться не сможет. The Village выяснил, что изменилось за год и какие проблемы остались.
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Иностранный опыт: Система общественного велопроката в Лондоне
Иностранный опыт

Иностранный опыт: Система общественного велопроката в Лондоне Год назад Лондон пересел на велосипеды — власти решили, что без системы общественного велопроката город развиваться не сможет. The Village выяснил, что изменилось за год и какие проблемы остались.