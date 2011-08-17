ЕБ
Екатерина Бородихина
На сайте с 26 июля 2011
Как на ладони
Как на ладони: 14 iPhone-приложений для МосквыМагазины с органической едой и легальные парковки, маршруты общественного транспорта и лучшие места для рыбалки — The Village собрал приложения для iPhone, которые будут полезны в Москве.
Как на ладони
Как на ладони: 14 iPhone-приложений для Москвы Магазины с органической едой и легальные парковки, маршруты общественного транспорта и лучшие места для рыбалки — The Village собрал приложения для iPhone, которые будут полезны в Москве.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Система общественного велопроката в ЛондонеГод назад Лондон пересел на велосипеды — власти решили, что без системы общественного велопроката город развиваться не сможет. The Village выяснил, что изменилось за год и какие проблемы остались.
Иностранный опыт