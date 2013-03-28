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Е

Елизавета Борзенко

На сайте с 26 июля 2011

Комментарии2
Темы0
Посты4
Коротко0
Немой район: Новые гиперлокальные медиа в Москве

Вот еще хороший районный блог http://oktyabrskoepole.livejournal.com/

Французский связной: «РЖД» запустило поезд до Парижа

Самый дешевый билет - детский групповой имелся ввиду, а взрослый - да, в два раза дороже. Насчет разницы с самолетом, проводники говорят, что выгодно ехать тем, у кого очень большой багаж)