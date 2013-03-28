Е
Елизавета Борзенко
На сайте с 26 июля 2011
Французский связной: «РЖД» запустило поезд до Парижа
Самый дешевый билет - детский групповой имелся ввиду, а взрослый - да, в два раза дороже. Насчет разницы с самолетом, проводники говорят, что выгодно ехать тем, у кого очень большой багаж)
Самый дешевый билет - детский групповой имелся ввиду, а взрослый - да, в два раза дороже. Насчет разницы с самолетом, проводники говорят, что выгодно ехать тем, у кого очень большой багаж)
Вот еще хороший районный блог http://oktyabrskoepole.livejournal.com/