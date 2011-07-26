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Елизавета Борзенко
На сайте с 26 июля 2011
Транспорт
Французский связной: «РЖД» запустило поезд до ПарижаСегодня утром с Белорусского вокзала отправился первый прямой поезд по маршруту Москва — Берлин — Париж. За несколько дней до этого The Village изучил новый состав и поговорил с проводниками.
Транспорт
Французский связной: «РЖД» запустило поезд до Парижа Сегодня утром с Белорусского вокзала отправился первый прямой поезд по маршруту Москва — Берлин — Париж. За несколько дней до этого The Village изучил новый состав и поговорил с проводниками.
Общественные пространства
По местам: Памятник Николаю ПилюгинуThe Village продолжает исследовать памятники, которые появились в Москве за последние десять лет. Во втором выпуске — монумент инженеру-конструктору Николаю Пилюгину.
Общественные пространства
По местам: Памятник Николаю Пилюгину The Village продолжает исследовать памятники, которые появились в Москве за последние десять лет. Во втором выпуске — монумент инженеру-конструктору Николаю Пилюгину.
Общественные пространства
По местам: Памятник Абаю КунанбаевуThe Village начинает серию материалов о памятниках, которые появились в Москве за последние десять лет. В первом выпуске — монумент казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах.
Общественные пространства
По местам: Памятник Абаю Кунанбаеву The Village начинает серию материалов о памятниках, которые появились в Москве за последние десять лет. В первом выпуске — монумент казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах.
Транспорт
Счетчик включен: водители получают лицензии на работу такси25 июля в Москве начали выдавать официальные лицензии на работу такси. The Village пообщался с теми, кто решил получить легальное разрешение на извоз, и узнал, что может измениться в их работе.
Транспорт