Нуне Егян
На сайте с 2 августа 2011
Люди в городе
Воины ЮВАО: Казачий патруль на улицах МосквыНачиная с прошлой недели порядок на московских улицах охраняет не только полиция, но и добровольная дружина казаков. The Village отправился в первый рейд вместе с казачьим патрулем.
Люди в городе
Воины ЮВАО: Казачий патруль на улицах Москвы Начиная с прошлой недели порядок на московских улицах охраняет не только полиция, но и добровольная дружина казаков. The Village отправился в первый рейд вместе с казачьим патрулем.
Люди в городе
Ленин — гид: Экскурсия по советской МосквеЧтобы привлечь иностранных туристов, в Москве придумали новую интерактивную экскурсию по советской истории — Moscow in XX: Welcome to the USSR. The Village узнал, как всё это выглядит.
Люди в городе
Ленин — гид: Экскурсия по советской Москве Чтобы привлечь иностранных туристов, в Москве придумали новую интерактивную экскурсию по советской истории — Moscow in XX: Welcome to the USSR. The Village узнал, как всё это выглядит.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как жители Лондона борются с погромамиВсю неделю Лондон и другие британские города сотрясали ночные погромы и грабежи. Но затем, не дожидаясь полиции, жители сами решили навести порядок. The Village посмотрел, как у них это получилось.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как жители Лондона борются с погромами Всю неделю Лондон и другие британские города сотрясали ночные погромы и грабежи. Но затем, не дожидаясь полиции, жители сами решили навести порядок. The Village посмотрел, как у них это получилось.
В городе
Свежая укладка: как асфальт меняют на плитку в МосквеДо конца года на всех тротуарах в центре и на вылетных магистралях Москвы асфальт должны заменить на плитку. The Village посмотрел на перекопанный центр города глазами рабочих и пешеходов.
В городе