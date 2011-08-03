Иностранный опыт: Как жители Лондона борются с погромами Всю неделю Лондон и другие британские города сотрясали ночные погромы и грабежи. Но затем, не дожидаясь полиции, жители сами решили навести порядок. The Village посмотрел, как у них это получилось.