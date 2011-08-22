chardonnay
На сайте с 9 августа 2011
А у нас на ужин индейка «по-провански»!
поделитесь впечатлениями на http://www.foodflood.ru/
Квартира недели (Петербург)
детская очень холодная. а вот обои в спальной - очень даже.
А у нас на ужин индейка «по-провански»!
да, конечно, белое сухое. но это не обязательно.
Торт "Зебра"
Жареные бананы
Рулеты на пикник
Диетическая запеканка с курагой
Чилийский рецепт филе говядины под глазурью из вина Мерло
Пирог с луком-пореем и брынзой
в IKEA вкусно, но как приготовите свои, поделитесь с нами на FoodFlood http://www.foodflood.ru/