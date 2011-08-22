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C

chardonnay

На сайте с 9 августа 2011

Комментарии19
Темы0
Посты5
Коротко0
Фрикадельки с клюквенным соусом

в IKEA вкусно, но как приготовите свои, поделитесь с нами на FoodFlood http://www.foodflood.ru/

А у нас на ужин индейка «по-провански»!

поделитесь впечатлениями на http://www.foodflood.ru/

Квартира недели (Петербург)

детская очень холодная. а вот обои в спальной - очень даже.

А у нас на ужин индейка «по-провански»!

да, конечно, белое сухое. но это не обязательно.

Торт "Зебра"

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Жареные бананы

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Рулеты на пикник

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Диетическая запеканка с курагой

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Чилийский рецепт филе говядины под глазурью из вина Мерло

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Пирог с луком-пореем и брынзой

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