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C

chardonnay

На сайте с 9 августа 2011

Комментарии19
Темы0
Посты5
Коротко0
Рецепты читателей
Что приготовить на ужин: рыба под грибным соусомОтличная идея для ужина. Можно использовать любую рыбу, которая вам нравится. Это может быть как белая, так и красная рыба. В виде тушек или стейков.
3
Рецепты читателей

Что приготовить на ужин: рыба под грибным соусом Отличная идея для ужина. Можно использовать любую рыбу, которая вам нравится. Это может быть как белая, так и красная рыба. В виде тушек или стейков.

Рецепты читателей
Оранжевое настроение. Готовим тыквенный супУже начался сезон осенних овощей. В частности, оранжевые тыквы уже вовсю продаются в магазинах. Что может быть лучше, чем воспользоваться этим и приготовить ароматный тыквенный суп? Впрочем, начнем
3
Рецепты читателей

Оранжевое настроение. Готовим тыквенный суп Уже начался сезон осенних овощей. В частности, оранжевые тыквы уже вовсю продаются в магазинах. Что может быть лучше, чем воспользоваться этим и приготовить ароматный тыквенный суп? Впрочем, начнем

Рецепты читателей
Фрикадельки с клюквенным соусомЭто мой любимый рецепт фрикаделек. Конечно, не оригинален, но мне больше нравится именно фарш из индейки и приготовление фрикаделек в духовке. А добавление душицы (орегано) придает незабываемый вкус
4
Рецепты читателей

Фрикадельки с клюквенным соусом Это мой любимый рецепт фрикаделек. Конечно, не оригинален, но мне больше нравится именно фарш из индейки и приготовление фрикаделек в духовке. А добавление душицы (орегано) придает незабываемый вкус

Рецепты читателей
Tagliatelle alla panna – Тальятелле со сливочным соусомАдаптированный рецепт пасты со сливочным соусом (Издание GoodFood)
0
Рецепты читателей

Tagliatelle alla panna – Тальятелле со сливочным соусом Адаптированный рецепт пасты со сливочным соусом (Издание GoodFood)

Рецепты читателей
А у нас на ужин индейка «по-провански»!Рецепт индейки с овощами "по-провански"
7
Рецепты читателей

А у нас на ужин индейка «по-провански»! Рецепт индейки с овощами "по-провански"