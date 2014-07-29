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Maya Nelyubina

На сайте с 15 августа 2011

Комментарии7
Темы0
Посты2
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В Кривоколенном переулке открывается кофейня Double B

В Калашном переулке ДаблБи закрылся :(

Участница конкурса красоты

я даже знаю, что это за конкурс! И все очень хорошо и все правда. У меня схожее сложилось впечатление, когда я в нем участвовала. Смотрелось все как в кино, и было когда ты в победе не заинтересован, смотришь на все со стороны и угораешь. Но опыт прикольный, но больше не хочется

Клуб рисовальщиков: Фестиваль «Ночи Сибирии»

Я считаю, что получилось очень круто! :)

Самое уродливое здание в Москве

Самый ужасный жилой дом советской эпохи по адресу Беговая 34

На BBC появился новый рекламный ролик Москвы

:( ужас - почему даже у Турции хорошие ролики, а наши даже смотреть неприятно( ни картинки, ни звука(

Городские байки: 10 велопрокатов в Москве

в отношении документов - лучше действительно их никому не давать. Например, в Титане мне сказали, что они не берут документы, потому что это по закону они не имеют права делать, но данное утверждение я самостоятельно не проверяла:)

Самое уродливое здание в Москве

О да! Это, пожалуй, самое уродливое здание! Оно годится для съемки фильма про другую планету. КАК такое смог придумать человек?

Самое уродливое здание в Москве

А по-моему, классный. оно вполне забавное и первое на ножках в Москве. ну вот если его привести в должный внешний вид, то будет круто

Самое уродливое здание в Москве

Это самый крутой дом СЭ. Советский конструктивизм является частью нашей истории, а вот "дом на беговой" от Донстроя, вот это да, новая эра дерьма. На каком основании Вы считаете, что это самый УД?

Самое уродливое здание в Москве

Я тоже не согласна, что этот дом уродливый. У него есть коцепция. Когда мимо него проходишь, он порожает своей мощью и впечатляет. Было бы хорошо, если бы сейчас так строили - с идеей и навека.

Самое уродливое здание в Москве

согласна, что он ужасен!

наличие "концепции" еще ничего не означает. 

лично для меня это не "мощь", а громоздкость, неестественность, антиэкологичность, как сейчас бы сказали 

Самое уродливое здание в Москве

Сердце жести. Особенно страшно, если рассматривать вертикали здания или смотреть с него вниз в пролеты.

Самое уродливое здание в Москве

как раз этим здание и славится, оно пугает и в то же время притягивает, показывая, каким может быть мощь архитектурного фонда советского союза. 

Самое уродливое здание в Москве

Между прочим, один из редких примеров брутализма в России. Хотя бы этим он ценен, хоть и стиль специфический.

Самое уродливое здание в Москве

дитфрида на вас всех нету.

Самое уродливое здание в Москве

мне очень нравится это дом, т.к. он похож на микрочип поверхностного монтажа.

Самое уродливое здание в Москве

о да, я видела этот архитектурный изыск, уродство -  мало сказано

Самое уродливое здание в Москве

дааа!!!самое уродливое!!

Самое уродливое здание в Москве

Еще аналогичные уроды есть в районе метро Войковская. Там целый комплекс похожих монтстров носит громкое название "ЖК Лебедь". 30 лет назад, кстати, очень престижное место было.