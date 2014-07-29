Maya Nelyubina
На сайте с 15 августа 2011
я даже знаю, что это за конкурс! И все очень хорошо и все правда. У меня схожее сложилось впечатление, когда я в нем участвовала. Смотрелось все как в кино, и было когда ты в победе не заинтересован, смотришь на все со стороны и угораешь. Но опыт прикольный, но больше не хочется
Я считаю, что получилось очень круто! :)
Самый ужасный жилой дом советской эпохи по адресу Беговая 34
:( ужас - почему даже у Турции хорошие ролики, а наши даже смотреть неприятно( ни картинки, ни звука(
в отношении документов - лучше действительно их никому не давать. Например, в Титане мне сказали, что они не берут документы, потому что это по закону они не имеют права делать, но данное утверждение я самостоятельно не проверяла:)
О да! Это, пожалуй, самое уродливое здание! Оно годится для съемки фильма про другую планету. КАК такое смог придумать человек?
А по-моему, классный. оно вполне забавное и первое на ножках в Москве. ну вот если его привести в должный внешний вид, то будет круто
Это самый крутой дом СЭ. Советский конструктивизм является частью нашей истории, а вот "дом на беговой" от Донстроя, вот это да, новая эра дерьма. На каком основании Вы считаете, что это самый УД?
Я тоже не согласна, что этот дом уродливый. У него есть коцепция. Когда мимо него проходишь, он порожает своей мощью и впечатляет. Было бы хорошо, если бы сейчас так строили - с идеей и навека.
согласна, что он ужасен!
наличие "концепции" еще ничего не означает.
лично для меня это не "мощь", а громоздкость, неестественность, антиэкологичность, как сейчас бы сказали
Сердце жести. Особенно страшно, если рассматривать вертикали здания или смотреть с него вниз в пролеты.
как раз этим здание и славится, оно пугает и в то же время притягивает, показывая, каким может быть мощь архитектурного фонда советского союза.
Между прочим, один из редких примеров брутализма в России. Хотя бы этим он ценен, хоть и стиль специфический.
дитфрида на вас всех нету.
мне очень нравится это дом, т.к. он похож на микрочип поверхностного монтажа.
о да, я видела этот архитектурный изыск, уродство - мало сказано
дааа!!!самое уродливое!!
Еще аналогичные уроды есть в районе метро Войковская. Там целый комплекс похожих монтстров носит громкое название "ЖК Лебедь". 30 лет назад, кстати, очень престижное место было.
В Калашном переулке ДаблБи закрылся :(