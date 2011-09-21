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Maya Nelyubina

На сайте с 15 августа 2011

Комментарии7
Темы0
Посты2
Коротко0
Городские байки: 10 велопрокатов в Москве
Велосипеды
Городские байки: 10 велопрокатов в МосквеДо конца велосезона в Москве остаётся чуть больше месяца — The Village составил гид по городским велопрокатам и узнал, сколько там стоит аренда и на какие услуги можно рассчитывать.
18
Городские байки: 10 велопрокатов в Москве
Велосипеды

Городские байки: 10 велопрокатов в Москве До конца велосезона в Москве остаётся чуть больше месяца — The Village составил гид по городским велопрокатам и узнал, сколько там стоит аренда и на какие услуги можно рассчитывать.

Свести счёты: Цены в московских аптеках
Магазины
Свести счёты: Цены в московских аптекахThe Village продолжает сравнивать цены в разных магазинах Москвы. В этом выпуске — шесть крупнейших аптечных сетей: «36,6», «Самсон-Фарма», «Доктор Столетов», «Ригла», «А5» и «Старый лекарь».
23
Свести счёты: Цены в московских аптеках
Магазины

Свести счёты: Цены в московских аптеках The Village продолжает сравнивать цены в разных магазинах Москвы. В этом выпуске — шесть крупнейших аптечных сетей: «36,6», «Самсон-Фарма», «Доктор Столетов», «Ригла», «А5» и «Старый лекарь».