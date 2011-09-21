Maya Nelyubina
На сайте с 15 августа 2011
Велосипеды
Городские байки: 10 велопрокатов в МосквеДо конца велосезона в Москве остаётся чуть больше месяца — The Village составил гид по городским велопрокатам и узнал, сколько там стоит аренда и на какие услуги можно рассчитывать.
Велосипеды
Городские байки: 10 велопрокатов в Москве До конца велосезона в Москве остаётся чуть больше месяца — The Village составил гид по городским велопрокатам и узнал, сколько там стоит аренда и на какие услуги можно рассчитывать.
Магазины
Свести счёты: Цены в московских аптекахThe Village продолжает сравнивать цены в разных магазинах Москвы. В этом выпуске — шесть крупнейших аптечных сетей: «36,6», «Самсон-Фарма», «Доктор Столетов», «Ригла», «А5» и «Старый лекарь».
Магазины