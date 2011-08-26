ПК
Павел Кошик
На сайте с 24 августа 2011
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Прокат электромобилей в ПарижеМесяц назад вслед за городской системой велопроката в Париже появилась программа Autolib — аренда электромобилей. The Village узнал, как устроена эта система и какие у неё перспективы.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Прокат электромобилей в Париже Месяц назад вслед за городской системой велопроката в Париже появилась программа Autolib — аренда электромобилей. The Village узнал, как устроена эта система и какие у неё перспективы.
Как у них
Как у них: «Городские пчёлы» в ЛондонеЭтим летом Лондон охватила пчелиная лихорадка: на крышах зданий устанавливают ульи, магазины продают городской мёд, гастропабы придумывают новое сладкое меню. The Village узнал, как это произошло.
Как у них
Как у них: «Городские пчёлы» в Лондоне Этим летом Лондон охватила пчелиная лихорадка: на крышах зданий устанавливают ульи, магазины продают городской мёд, гастропабы придумывают новое сладкое меню. The Village узнал, как это произошло.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Запрет на курение в Нью-ЙоркеДесять лет назад в Нью-Йорке курили 40 % жителей, но власти начали жёсткую борьбу с курением. The Village узнал, как можно победить вредную привычку в многомиллионном городе.
Иностранный опыт