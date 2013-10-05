Евгений Сафонов
На сайте с 24 августа 2011
Да, отличная точка
Спасибо, поправили.
Я удалил ваш комментарий, потому что он оскорбляет героя публикации.
Леди и джентльмены. Я напомню вам, что люди, которые любезно соглашаются на участие в этой рубрике, ничего вам не навязывают, ни к чему вас не принуждают и, собственно, ничего вам не должны.
Вы эксперты, обладатели тонкого вкуса, ваше мнение ценно, всё круто. Но всё же просьба, когда желчи под завязку и срочно нужно сцедить - подыщите другое место. Мне кажется, есть еще на свете вещи, которые заслуживают ваших уничтожительных комментариев больше, чем плитка в чьей-то ванной или цветовая гамма в чьей-то спальне. Спасибо!
а что это?
Ваш комментарий удален, поскольку правилами The Village запрещены подобные оскорбления в комментариях. Впредь, пожалуйста, будьте сдержаннее. Спасибо.
да, подозреваю, что еду там готовят не из волшебных заграниных помидоров, а из банальных украинских :(((
А, точно, парк на Виноградыре, однажды забрел туда случайно. Вроде кайфово, но лучше ботсад все ж таки
нет, это ж юг. тут 14 градусов максимум, в футболке за пивом бегаю
пусть будут банальные, лишь бы свежие и не генно-модифицированные
Yolie,
А чем генно-модифициорванные продукты насолили именно вам? :)
Кроме того, что в нашей стране нет законов, регулирующих производство гм-продуктов и того, что в связи с этим никто не может знать, как именно съеденные гм продукты отразятся на здоровье? Собственно, ничем.
И да, мне приятней знать, что в моем салате фермерские овощи, ибо "волшебность" импортных зачастую сомнительна и зависит только от порядочности поставщика.
Yolie,
Ну я, например, не уверен так же, что в нашей стране есть законы регулирующие количество химикатов (в т.ч. пестицидов), которые используют фермерские хозяйства. Но ведь вы, да и я тоже, не думаете об этом когда едите помидор? Или, например, никто не измеряет уровень загрязнения земли в которой растут эти чудесные не ГМ овощи и воды которой их поливают. Тогда в чем, объясните мне пожалуйста, принципиальная разница в плане опсаности для здоровья, ГМ продуктов и обычных продуков?
Вы действительно верите в то, что абсолютно все гм-овощи не обрабатываются химикатами? Первое отнюдь не исключает второе. В результате чего потребитель получает двойной коктейль "полезностей".
Может, я вас разочарую (или наоборот обрадую), но список запрещенных к использованию на территории Украины пестицидов существует и контроль, хоть и номинальный, за рынком пестицидов обоснован законодательно. По поводу же отсутствия контроля за составом воды и грунта вы, как мне кажется, сильно заблуждаетесь - он (контроль) является обязательным для наших фермерских хозяйств.
Кроме того, если владельцы заведения делают акцент на использовании местных фермерских овощей, то хочется верить, что их качество и экологичность проверены.
Один из основных факторов использования ГМ является как раз уменьшение или полный отказ от обработки химикатами. По поводу регуляции кол-ва химикатов, я не фермер и не обладаю достаточными знаниями наколько хорошо это контролируется, мне кажется, что как и многое в Украине, это контролируется плохо, и, я точно уверен, что при наличии денег это может не контролироватся вовсе.
Но на самом деле я спор затеял не ради выяснения что лучше или хуже контролируется, моя цель была в том чтобы развеять миф о том что ГМ продукты несут какую-то опасность. Я вот хочу конкретно у вас выяснить в чем же конкретно заключается опасность ГМ?
Dmitry, как раз в Европе полностью запрещены гм-продукты, нечувствительные к пестицидам, ибо такие гм считаются потенциально опасными для человеческого организма. Так что говорить об отказе их (пестицидов) использования для гм-продуктов, мне кажется, несколько преждевременно.
Верить или нет в опасность гм-продуктов, является ли их вредность мифом - каждый решает сам для себя, благо, объективной информации в свободном доступе много.
С какой стати искать другое место?!
"Я дико извиняюсь" и "вызывает ассоциации" - это оскорбление? Ну ок, ок. Хотя и в мыслях не было. Практически все говорят в качестве минуса данного лука о бороде и даже о "неухоженной" бороде (см. коммент ниже). А то, что все это вызвало определенные ассоциации с определенной категорией людей - всего лишь продолжение логической цепи. А м.б. мы самого героя спросим - оскорбляет его это или нет? Если да - готов извиниться. Но только перед ним, а не перед вами.
если уж эти люди решают выставить свой кукольный домик на всеобщее обозрение, пусть будут любезны выслушивать критику.
С 11:00 до 23:00
А во сколько начинается/заканчивается?