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Евгений Сафонов

На сайте с 24 августа 2011

Комментарии65Темы4Посты22
Коротко0
Ситуация
Накануне: Чем живёт Киев, Харьков, Донецк, Херсон и другие города Украины16 марта в Крыму пройдёт референдум — The Village попросил жителей разных городов Украины рассказать, что у них происходит
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Ситуация

Накануне: Чем живёт Киев, Харьков, Донецк, Херсон и другие города Украины 16 марта в Крыму пройдёт референдум — The Village попросил жителей разных городов Украины рассказать, что у них происходит

Народное движение: За чем едут в резиденцию Виктора Януковича
Ситуация
Народное движение: За чем едут в резиденцию Виктора ЯнуковичаПодъезды к поместью президента парализованы: желающих посмотреть, как жил Янукович, сотни тысяч. The Village побывал на экскурсии и послушал комментарии посетителей.
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Народное движение: За чем едут в резиденцию Виктора Януковича
Ситуация

Народное движение: За чем едут в резиденцию Виктора Януковича Подъезды к поместью президента парализованы: желающих посмотреть, как жил Янукович, сотни тысяч. The Village побывал на экскурсии и послушал комментарии посетителей.

Штурм Майдана
Фоторепортаж
Штурм Майдана18 февраля Киев захлестнула мощная волна беспорядков: в столкновениях протестующих с милицией и «Беркутом» около 25 человек погибли, еще 350 ранены. The Village публикует фотохронику ночных событий.
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Штурм Майдана
Фоторепортаж

Штурм Майдана 18 февраля Киев захлестнула мощная волна беспорядков: в столкновениях протестующих с милицией и «Беркутом» около 25 человек погибли, еще 350 ранены. The Village публикует фотохронику ночных событий.

Площадь революции: Евгений Сафонов о том, почему все города должны завидовать Киеву
Колонки
Площадь революции: Евгений Сафонов о том, почему все города должны завидовать КиевуПо ночам на площади молятся и поют гимн, в окрестностях деталями недостроенной ёлки укрепляют баррикады и сносят памятник Ленину — журналист Евгений Сафонов о том, каково сегодня жить в Киеве.
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Площадь революции: Евгений Сафонов о том, почему все города должны завидовать Киеву
Колонки

Площадь революции: Евгений Сафонов о том, почему все города должны завидовать Киеву По ночам на площади молятся и поют гимн, в окрестностях деталями недостроенной ёлки укрепляют баррикады и сносят памятник Ленину — журналист Евгений Сафонов о том, каково сегодня жить в Киеве.

Личный опыт: Евгений Сафонов о ночи в капсульном отеле
Личный опыт
Личный опыт: Евгений Сафонов о ночи в капсульном отелеВо время очередной командировки в Москву главный редактор The Village Киев поселился в капсульном отеле Sleepbox, а теперь решил поделиться впечатлениями от пережитого.
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Личный опыт: Евгений Сафонов о ночи в капсульном отеле
Личный опыт

Личный опыт: Евгений Сафонов о ночи в капсульном отеле Во время очередной командировки в Москву главный редактор The Village Киев поселился в капсульном отеле Sleepbox, а теперь решил поделиться впечатлениями от пережитого.

Как всё устроено: Промышленный альпинизм
Город
Как всё устроено: Промышленный альпинизмПромышленный альпинист анонимно рассказал The Village, кто идёт в высотники, сколько они зарабатывают, чем хороша работа и чем опасны сумасшедшие с ножницами.
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Как всё устроено: Промышленный альпинизм
Город

Как всё устроено: Промышленный альпинизм Промышленный альпинист анонимно рассказал The Village, кто идёт в высотники, сколько они зарабатывают, чем хороша работа и чем опасны сумасшедшие с ножницами.

Дымовая завеса: Евгений Сафонов о запрете курения
Ситуация
Дымовая завеса: Евгений Сафонов о запрете куренияПока в России спорят о новом антитабачном законе, на Украине уже полтора месяца действует полный запрет на курение в кафе и барах — главный редактор The Village Киев о том, к чему привела эта норма.
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Дымовая завеса: Евгений Сафонов о запрете курения
Ситуация

Дымовая завеса: Евгений Сафонов о запрете курения Пока в России спорят о новом антитабачном законе, на Украине уже полтора месяца действует полный запрет на курение в кафе и барах — главный редактор The Village Киев о том, к чему привела эта норма.

События
Прямая речь: Главред украинского Esquire Алексей Тарасов об авторах, героях и читателях журналаЧем украинский Esquire будет отличаться от российского и американского, как делали первый номер и что будет в следующих — об этом главный редактор журнала Алексей Тарасов рассказал The Village.
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События

Прямая речь: Главред украинского Esquire Алексей Тарасов об авторах, героях и читателях журнала Чем украинский Esquire будет отличаться от российского и американского, как делали первый номер и что будет в следующих — об этом главный редактор журнала Алексей Тарасов рассказал The Village.

Интерьер недели
Офис недели (Киев)Офис инвестиционной группы IIG с двумя террасами и просторным рабочим пространством.
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Интерьер недели

Офис недели (Киев) Офис инвестиционной группы IIG с двумя террасами и просторным рабочим пространством.

Квартира недели
Квартира недели (Киев)Двухкомнатная квартира на Тимирязевской с кирпичной облицовкой, картинами и мебелью, изготовленной по индивидуальному заказу.
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Квартира недели

Квартира недели (Киев) Двухкомнатная квартира на Тимирязевской с кирпичной облицовкой, картинами и мебелью, изготовленной по индивидуальному заказу.

Офис недели (Киев): Family Production
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Family ProductionОфис продакшен-студии Family Production на Прорезной.
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Офис недели (Киев): Family Production
Интерьер недели

Офис недели (Киев): Family Production Офис продакшен-студии Family Production на Прорезной.

Ситуация
Андреевский спуск закрыли на ремонтНа главной туристической улице города установили строительный забор, а для торговцев и пешеходов оставили только тротуар на чётной стороне.
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Ситуация

Андреевский спуск закрыли на ремонт На главной туристической улице города установили строительный забор, а для торговцев и пешеходов оставили только тротуар на чётной стороне.

Ситуация
В Киеве состоится Kiev Fashion Night16 сентября с 19:00 до 23:00 в Киеве в рамках международной инициативы Fashion's Night Out состоятся шопинг-акции Kiev Fashion Night.
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Ситуация

В Киеве состоится Kiev Fashion Night 16 сентября с 19:00 до 23:00 в Киеве в рамках международной инициативы Fashion's Night Out состоятся шопинг-акции Kiev Fashion Night.

Ситуация
Планы на осень: Фестивали, выставки, концертыКинофестивали, выставки, представления, театральные постановки и концерты — The Village составил гид по культурным событиям этой осени в Киеве.
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Ситуация

Планы на осень: Фестивали, выставки, концерты Кинофестивали, выставки, представления, театральные постановки и концерты — The Village составил гид по культурным событиям этой осени в Киеве.

Офис недели (Киев): Яндекс
Интерьер недели
Офис недели (Киев): ЯндексКиевский офис Яндекса в бизнес-центре «Леонардо».
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Офис недели (Киев): Яндекс
Интерьер недели

Офис недели (Киев): Яндекс Киевский офис Яндекса в бизнес-центре «Леонардо».

Ситуация
Въезд на Адреевский спуск сделают платнымЗавершить реконструкцию на Андреевском спуске обещают в мае, ко Дню Киева. На время ремонта торговцев могут переселить на параллельную улицу — Боричев спуск.
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Ситуация

Въезд на Адреевский спуск сделают платным Завершить реконструкцию на Андреевском спуске обещают в мае, ко Дню Киева. На время ремонта торговцев могут переселить на параллельную улицу — Боричев спуск.

Ситуация
В Лавре для посетителей откроют Митрополичий садВ Киево-Печерском заповеднике реконструируют и откроют Митрополичий сад и винные погреба.
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Ситуация

В Лавре для посетителей откроют Митрополичий сад В Киево-Печерском заповеднике реконструируют и откроют Митрополичий сад и винные погреба.

Ситуация
На Троещине вновь запустят скоростной трамвайЛинию скоростного трамвая продлят до кольцевой ветки городской электрички.
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Ситуация

На Троещине вновь запустят скоростной трамвай Линию скоростного трамвая продлят до кольцевой ветки городской электрички.

Ситуация
В аэропорту Борисполь появилась единая служба таксиИзвозчикам без лицензии въезд на территорию аэропорта теперь запрещён. Эксклюзивные права на стоянку возле международного аэропорта получила служба «Элит-такси».
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Ситуация

В аэропорту Борисполь появилась единая служба такси Извозчикам без лицензии въезд на территорию аэропорта теперь запрещён. Эксклюзивные права на стоянку возле международного аэропорта получила служба «Элит-такси».

Ситуация
В Киеве появится воздушная скорая помощьВ конце сентября начнется строительство 16 вертолётных площадок для спасателей.
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Ситуация

В Киеве появится воздушная скорая помощь В конце сентября начнется строительство 16 вертолётных площадок для спасателей.

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