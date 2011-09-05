Евгений Сафонов
На сайте с 24 августа 2011
Ситуация
Накануне: Чем живёт Киев, Харьков, Донецк, Херсон и другие города Украины16 марта в Крыму пройдёт референдум — The Village попросил жителей разных городов Украины рассказать, что у них происходит
Ситуация
Накануне: Чем живёт Киев, Харьков, Донецк, Херсон и другие города Украины 16 марта в Крыму пройдёт референдум — The Village попросил жителей разных городов Украины рассказать, что у них происходит
Ситуация
Народное движение: За чем едут в резиденцию Виктора ЯнуковичаПодъезды к поместью президента парализованы: желающих посмотреть, как жил Янукович, сотни тысяч. The Village побывал на экскурсии и послушал комментарии посетителей.
Ситуация
Народное движение: За чем едут в резиденцию Виктора Януковича Подъезды к поместью президента парализованы: желающих посмотреть, как жил Янукович, сотни тысяч. The Village побывал на экскурсии и послушал комментарии посетителей.
Фоторепортаж
Штурм Майдана18 февраля Киев захлестнула мощная волна беспорядков: в столкновениях протестующих с милицией и «Беркутом» около 25 человек погибли, еще 350 ранены. The Village публикует фотохронику ночных событий.
Фоторепортаж
Штурм Майдана 18 февраля Киев захлестнула мощная волна беспорядков: в столкновениях протестующих с милицией и «Беркутом» около 25 человек погибли, еще 350 ранены. The Village публикует фотохронику ночных событий.
Колонки
Площадь революции: Евгений Сафонов о том, почему все города должны завидовать КиевуПо ночам на площади молятся и поют гимн, в окрестностях деталями недостроенной ёлки укрепляют баррикады и сносят памятник Ленину — журналист Евгений Сафонов о том, каково сегодня жить в Киеве.
Колонки
Площадь революции: Евгений Сафонов о том, почему все города должны завидовать Киеву По ночам на площади молятся и поют гимн, в окрестностях деталями недостроенной ёлки укрепляют баррикады и сносят памятник Ленину — журналист Евгений Сафонов о том, каково сегодня жить в Киеве.
Личный опыт
Личный опыт: Евгений Сафонов о ночи в капсульном отелеВо время очередной командировки в Москву главный редактор The Village Киев поселился в капсульном отеле Sleepbox, а теперь решил поделиться впечатлениями от пережитого.
Личный опыт
Личный опыт: Евгений Сафонов о ночи в капсульном отеле Во время очередной командировки в Москву главный редактор The Village Киев поселился в капсульном отеле Sleepbox, а теперь решил поделиться впечатлениями от пережитого.
Город
Как всё устроено: Промышленный альпинизмПромышленный альпинист анонимно рассказал The Village, кто идёт в высотники, сколько они зарабатывают, чем хороша работа и чем опасны сумасшедшие с ножницами.
Город
Как всё устроено: Промышленный альпинизм Промышленный альпинист анонимно рассказал The Village, кто идёт в высотники, сколько они зарабатывают, чем хороша работа и чем опасны сумасшедшие с ножницами.
Ситуация
Дымовая завеса: Евгений Сафонов о запрете куренияПока в России спорят о новом антитабачном законе, на Украине уже полтора месяца действует полный запрет на курение в кафе и барах — главный редактор The Village Киев о том, к чему привела эта норма.
Ситуация
Дымовая завеса: Евгений Сафонов о запрете курения Пока в России спорят о новом антитабачном законе, на Украине уже полтора месяца действует полный запрет на курение в кафе и барах — главный редактор The Village Киев о том, к чему привела эта норма.
События
Прямая речь: Главред украинского Esquire Алексей Тарасов об авторах, героях и читателях журналаЧем украинский Esquire будет отличаться от российского и американского, как делали первый номер и что будет в следующих — об этом главный редактор журнала Алексей Тарасов рассказал The Village.
События
Прямая речь: Главред украинского Esquire Алексей Тарасов об авторах, героях и читателях журнала Чем украинский Esquire будет отличаться от российского и американского, как делали первый номер и что будет в следующих — об этом главный редактор журнала Алексей Тарасов рассказал The Village.
Интерьер недели
Офис недели (Киев)Офис инвестиционной группы IIG с двумя террасами и просторным рабочим пространством.
Интерьер недели
Офис недели (Киев) Офис инвестиционной группы IIG с двумя террасами и просторным рабочим пространством.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Двухкомнатная квартира на Тимирязевской с кирпичной облицовкой, картинами и мебелью, изготовленной по индивидуальному заказу.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Двухкомнатная квартира на Тимирязевской с кирпичной облицовкой, картинами и мебелью, изготовленной по индивидуальному заказу.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Family ProductionОфис продакшен-студии Family Production на Прорезной.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Family Production Офис продакшен-студии Family Production на Прорезной.
Ситуация
Андреевский спуск закрыли на ремонтНа главной туристической улице города установили строительный забор, а для торговцев и пешеходов оставили только тротуар на чётной стороне.
Ситуация
Андреевский спуск закрыли на ремонт На главной туристической улице города установили строительный забор, а для торговцев и пешеходов оставили только тротуар на чётной стороне.
Ситуация
В Киеве состоится Kiev Fashion Night16 сентября с 19:00 до 23:00 в Киеве в рамках международной инициативы Fashion's Night Out состоятся шопинг-акции Kiev Fashion Night.
Ситуация
В Киеве состоится Kiev Fashion Night 16 сентября с 19:00 до 23:00 в Киеве в рамках международной инициативы Fashion's Night Out состоятся шопинг-акции Kiev Fashion Night.
Ситуация
Планы на осень: Фестивали, выставки, концертыКинофестивали, выставки, представления, театральные постановки и концерты — The Village составил гид по культурным событиям этой осени в Киеве.
Ситуация
Планы на осень: Фестивали, выставки, концерты Кинофестивали, выставки, представления, театральные постановки и концерты — The Village составил гид по культурным событиям этой осени в Киеве.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Яндекс Киевский офис Яндекса в бизнес-центре «Леонардо».
Ситуация
Въезд на Адреевский спуск сделают платнымЗавершить реконструкцию на Андреевском спуске обещают в мае, ко Дню Киева. На время ремонта торговцев могут переселить на параллельную улицу — Боричев спуск.
Ситуация
Въезд на Адреевский спуск сделают платным Завершить реконструкцию на Андреевском спуске обещают в мае, ко Дню Киева. На время ремонта торговцев могут переселить на параллельную улицу — Боричев спуск.
Ситуация
В Лавре для посетителей откроют Митрополичий садВ Киево-Печерском заповеднике реконструируют и откроют Митрополичий сад и винные погреба.
Ситуация
В Лавре для посетителей откроют Митрополичий сад В Киево-Печерском заповеднике реконструируют и откроют Митрополичий сад и винные погреба.
Ситуация
На Троещине вновь запустят скоростной трамвайЛинию скоростного трамвая продлят до кольцевой ветки городской электрички.
Ситуация
На Троещине вновь запустят скоростной трамвай Линию скоростного трамвая продлят до кольцевой ветки городской электрички.
Ситуация
В аэропорту Борисполь появилась единая служба таксиИзвозчикам без лицензии въезд на территорию аэропорта теперь запрещён. Эксклюзивные права на стоянку возле международного аэропорта получила служба «Элит-такси».
Ситуация