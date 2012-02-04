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AL

Aljona Lapina

На сайте с 26 сентября 2011

Комментарии6
Темы0
Посты21
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В Москву привезли полотна 77-летней «молодой звезды» Роуз Вайли

да-да, и квадрат. тот самый

В Пушкинском музее открылась выставка Караваджо

Фильм Джармена я смотрела

В Москве открылась выставка Энни Лейбовиц

Выставка в Эрмитаже отнюдь не маленькая была, под конец, на архивные фото вообще сил не хватило, я зашла с конца, здесь с удовольствием восполнила пробел

В Третьяковке открылись выставки Владимира Татлина и Александра Родченко

да, Вы правы, не лидер, представитель, ок?

В «Гараже» открывается выставка Марины Абрамович

а в чем надувательство? вроде ни слова про изобразительное не было сказано, или это про Дали? он надувает?

В Москве открылась выставка Энни Лейбовиц

мы с архивных начали, вот нам мало и показалось наверное