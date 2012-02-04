Aljona Lapina
На сайте с 26 сентября 2011
В Пушкинском музее открылась выставка Караваджо
Фильм Джармена я смотрела
В Москве открылась выставка Энни Лейбовиц
Выставка в Эрмитаже отнюдь не маленькая была, под конец, на архивные фото вообще сил не хватило, я зашла с конца, здесь с удовольствием восполнила пробел
Выставка в Эрмитаже отнюдь не маленькая была, под конец, на архивные фото вообще сил не хватило, я зашла с конца, здесь с удовольствием восполнила пробел
В Третьяковке открылись выставки Владимира Татлина и Александра Родченко
да, Вы правы, не лидер, представитель, ок?
В «Гараже» открывается выставка Марины Абрамович
а в чем надувательство? вроде ни слова про изобразительное не было сказано, или это про Дали? он надувает?
В Москве открылась выставка Энни Лейбовиц
мы с архивных начали, вот нам мало и показалось наверное
да-да, и квадрат. тот самый