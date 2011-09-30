В «Гараже» открылась выставка Уильяма Кентриджа В рамках 4-й Московской биеннале открылась выставка самого известного художника Южной Африки Уильяма Кентриджа «Пять тем», а 1 октября он покажет перформанс «Я не я, и лошадь не моя».