Aljona Lapina
На сайте с 26 сентября 2011
Weekend
В Кремль привезли работы Генри МураВ музеи московского Кремля впервые проникло современное искусство — наброски, скульптуры и бронзовые модели одного из важнейших художников-монументалистов XX века.
Weekend
В Кремль привезли работы Генри Мура В музеи московского Кремля впервые проникло современное искусство — наброски, скульптуры и бронзовые модели одного из важнейших художников-монументалистов XX века.
Weekend
Выставка протестного творчества «Вы нас даже не представляете»OpenSpace и Artplay готовят выставку плакатов, растяжек и объектов с митингов. The Village узнал у человека-танка, «лего»-людей и других протестующих, что они имели в виду.
Weekend
Выставка протестного творчества «Вы нас даже не представляете» OpenSpace и Artplay готовят выставку плакатов, растяжек и объектов с митингов. The Village узнал у человека-танка, «лего»-людей и других протестующих, что они имели в виду.
События
В Москву привезли полотна 77-летней «молодой звезды» Роуз ВайлиФутбольное дерби, бомбежки Второй мировой, шоколад и портрет Уэйна Руни — в галерее «Риджина» открылась персональная выставка самой актуальной британской художницы.
События
В Москву привезли полотна 77-летней «молодой звезды» Роуз Вайли Футбольное дерби, бомбежки Второй мировой, шоколад и портрет Уэйна Руни — в галерее «Риджина» открылась персональная выставка самой актуальной британской художницы.
События
Зарождение парка Горького в фотографиях и другие новинки коллекции в Мультимедиа Арт МузееА также знаменитая серия о простой советской семье, нецензурная проекция на Белый дом и интерактивные ограждения: в ММАМ открылась экспозиция новых поступлений в коллекцию музея.
События
Зарождение парка Горького в фотографиях и другие новинки коллекции в Мультимедиа Арт Музее А также знаменитая серия о простой советской семье, нецензурная проекция на Белый дом и интерактивные ограждения: в ММАМ открылась экспозиция новых поступлений в коллекцию музея.
Фоторепортаж
Стартовал конкурс на лучший фоторепортаж о Москве-2011Красная площадь в дыму, митинги оппозиции, будни сотрудников ипподрома, а также исследования женственности и толерантности: в «Манеже» выставили работы конкурсантов «Серебряной камеры 2011».
Фоторепортаж
Стартовал конкурс на лучший фоторепортаж о Москве-2011 Красная площадь в дыму, митинги оппозиции, будни сотрудников ипподрома, а также исследования женственности и толерантности: в «Манеже» выставили работы конкурсантов «Серебряной камеры 2011».
События
В ММСИ открылась выставка Ostengruppe «Плакат. Дизайн. Искусство»Афиши клуба «Дом», фестивалей независимого кино и биеннале современного искусства: в ММСИ открылась выставка авангардных плакатов, созданных московским творческим объединением Ostengruppe.
События
В ММСИ открылась выставка Ostengruppe «Плакат. Дизайн. Искусство» Афиши клуба «Дом», фестивалей независимого кино и биеннале современного искусства: в ММСИ открылась выставка авангардных плакатов, созданных московским творческим объединением Ostengruppe.
Weekend
Объявлены победители премии Кандинского-2011В «Гараже» прошла церемония вручения пятой юбилейной премии Кандинского: главный приз получила инсталляция Юрия Альберта, созвучная последним событиям в стране.
Weekend
Объявлены победители премии Кандинского-2011 В «Гараже» прошла церемония вручения пятой юбилейной премии Кандинского: главный приз получила инсталляция Юрия Альберта, созвучная последним событиям в стране.
Weekend
В галерее «Триумф» открылась выставка группы AES+FДраконы, туземцы, гей-пара с детьми, Данила Поляков в роли кентавра и метафора толерантности: в галерее «Триумф» сегодня открывается экспозиция новой работы AES+F «Аллегория сакра».
Weekend
В галерее «Триумф» открылась выставка группы AES+F Драконы, туземцы, гей-пара с детьми, Данила Поляков в роли кентавра и метафора толерантности: в галерее «Триумф» сегодня открывается экспозиция новой работы AES+F «Аллегория сакра».
Weekend
Выставка Уильяма Блейка открылась в Пушкинском музееВ Россию впервые приехали картины знаменитого поэта и философа Уильяма Блейка, а также вдохновлявшихся им прерафаэлитов.
Weekend
Выставка Уильяма Блейка открылась в Пушкинском музее В Россию впервые приехали картины знаменитого поэта и философа Уильяма Блейка, а также вдохновлявшихся им прерафаэлитов.
Weekend
В Пушкинском музее открылась выставка КараваджоВ ГМИИ им. Пушкина привезли 11 полотен великого реформатора барочной живописи из собраний Италии и Ватикана. The Village рассказывает о каждой из этих работ.
Weekend
В Пушкинском музее открылась выставка Караваджо В ГМИИ им. Пушкина привезли 11 полотен великого реформатора барочной живописи из собраний Италии и Ватикана. The Village рассказывает о каждой из этих работ.
Weekend
«ИСКУССТВОесть ИСКУССТВОестьИСКУССТВО» в ММСИВ Московском музее современного искусства открывается обновленная экспозиция, собранная куратором Дмитрием Озерковым из архивов музея, включая работы Малевича, Родченко и «Синих носов».
Weekend
«ИСКУССТВОесть ИСКУССТВОестьИСКУССТВО» в ММСИ В Московском музее современного искусства открывается обновленная экспозиция, собранная куратором Дмитрием Озерковым из архивов музея, включая работы Малевича, Родченко и «Синих носов».
Weekend
В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка фотографий Стэнли КубрикаВ Москву привезли около 200 фотоснимков Стэнли Кубрика для журнала Look, которые сам режиссёр считал утерянными, а куратор Райнер Кроне случайно нашёл в музейных архивах.
Weekend
В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка фотографий Стэнли Кубрика В Москву привезли около 200 фотоснимков Стэнли Кубрика для журнала Look, которые сам режиссёр считал утерянными, а куратор Райнер Кроне случайно нашёл в музейных архивах.
Weekend
В Москве проходит выставка «Десять дней до»Расшитый золотом занавес с буквами СССР, коридоры с грязным паркетом, извечные бабушки-вахтёрши — таким шесть лет назад увидел Большой театр фотограф Владимир Фридкес из арт-группы «АЕС+Ф».
Weekend
В Москве проходит выставка «Десять дней до» Расшитый золотом занавес с буквами СССР, коридоры с грязным паркетом, извечные бабушки-вахтёрши — таким шесть лет назад увидел Большой театр фотограф Владимир Фридкес из арт-группы «АЕС+Ф».
Weekend
В Москве открылась выставка «Новая Академия»Лучшие работы Тимура Новикова, Владислава Мамышева-Монро, Ольги Тобрелутс и еще 11 художников Новой академии изящных искусств.
Weekend
В Москве открылась выставка «Новая Академия» Лучшие работы Тимура Новикова, Владислава Мамышева-Монро, Ольги Тобрелутс и еще 11 художников Новой академии изящных искусств.
Weekend
На «Красном Октябре» Яннис Кунеллис показывает свою инсталляциюОдин из основателей авангардного движения «Арте повера» Яннис Кунеллис представил свою новую масштабную инсталляцию S.T. в шоколадном цехе на «Красном Октябре».
Weekend
На «Красном Октябре» Яннис Кунеллис показывает свою инсталляцию Один из основателей авангардного движения «Арте повера» Яннис Кунеллис представил свою новую масштабную инсталляцию S.T. в шоколадном цехе на «Красном Октябре».
Weekend
На «Винзаводе» открывается выставка «Люди и город»Панорамный вид города N глазами Александра Родченко, Анри Картье-Брессона, Оскара Кокошки и современных художников.
Weekend
На «Винзаводе» открывается выставка «Люди и город» Панорамный вид города N глазами Александра Родченко, Анри Картье-Брессона, Оскара Кокошки и современных художников.
Weekend
В Москве открылась выставка Энни ЛейбовицМузей личных коллекций представляет две сотни снимков самого известного фотографа современности из альбома «Жизнь фотографа. 1990–2005».
Weekend
В Москве открылась выставка Энни Лейбовиц Музей личных коллекций представляет две сотни снимков самого известного фотографа современности из альбома «Жизнь фотографа. 1990–2005».
Weekend
В Третьяковке открылись выставки Владимира Татлина и Александра РодченкоВыставка «Бесконечная Татлин чаша великого» и реконструкция знаменитого «Рабочего клуба» Александра Родченко одновременно открылись в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
Weekend
В Третьяковке открылись выставки Владимира Татлина и Александра Родченко Выставка «Бесконечная Татлин чаша великого» и реконструкция знаменитого «Рабочего клуба» Александра Родченко одновременно открылись в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
Weekend
В «Гараже» открывается выставка Марины АбрамовичВ эту субботу, 8 октября, в центре «Гараж» открывается выставка «В присутствии художника» — первая в Москве ретроспектива самого известного мастера перформансов Марины Абрамович.
Weekend
В «Гараже» открывается выставка Марины Абрамович В эту субботу, 8 октября, в центре «Гараж» открывается выставка «В присутствии художника» — первая в Москве ретроспектива самого известного мастера перформансов Марины Абрамович.
Weekend
В «Гараже» открылась выставка Уильяма КентриджаВ рамках 4-й Московской биеннале открылась выставка самого известного художника Южной Африки Уильяма Кентриджа «Пять тем», а 1 октября он покажет перформанс «Я не я, и лошадь не моя».
Weekend