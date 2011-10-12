Лена Грушанская
На сайте с 6 октября 2011
Ситуация
29 октября в PinchukArtCentre откроются четыре выставкиС 29 октября на Бассейной, 1/3 — работы 20 номинантов премии PinchukArtCentre, персональные выставки Синтии Марселле и Александра Ройтбурда и полностью обновленная экспозиция из коллекции арт-центра.
Ситуация
29 октября в PinchukArtCentre откроются четыре выставки С 29 октября на Бассейной, 1/3 — работы 20 номинантов премии PinchukArtCentre, персональные выставки Синтии Марселле и Александра Ройтбурда и полностью обновленная экспозиция из коллекции арт-центра.
Ситуация
Сегодня стартует кинофестиваль «Молодость»С 22 по 30 октября в Киеве проходит сорок первый Международный кинофестиваль «Молодость». В этом году — идея современных технологий в авторском кино, новые программы, дебюты и каннские призёры.
Ситуация
Сегодня стартует кинофестиваль «Молодость» С 22 по 30 октября в Киеве проходит сорок первый Международный кинофестиваль «Молодость». В этом году — идея современных технологий в авторском кино, новые программы, дебюты и каннские призёры.
Ситуация
В Центре современного искусства «М17» провели эксперимент с мастерами инсталляцийНа экспозиции «Живопись умерла?» представлены работы, созданные художниками, которые специализируются на инсталляциях, но по просьбе организаторов попробовали себя в живописи.
Ситуация