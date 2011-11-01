ЮС
Юля Салий
На сайте с 10 октября 2011
Ситуация
В Киеве пройдёт выставка Art Kyiv Contemporary 2011С 2 ноября в «Мыстецьком Арсенале» — выставка современного искусства Art Kyiv Сontemporary: экспозиции 30 галерей, спецпроект Чичкана, Японская платформа и фильм Мари Рейнер об украинских моряках.
Ситуация
В Киеве пройдёт выставка Art Kyiv Contemporary 2011 С 2 ноября в «Мыстецьком Арсенале» — выставка современного искусства Art Kyiv Сontemporary: экспозиции 30 галерей, спецпроект Чичкана, Японская платформа и фильм Мари Рейнер об украинских моряках.
Ситуация
В Киеве появятся светофоры со звукомНа 88 светофорах установят звуковое сопровождение на украинском и английском языках.
Ситуация
В Киеве появятся светофоры со звуком На 88 светофорах установят звуковое сопровождение на украинском и английском языках.
Ситуация
В Mironova Gallery открылась выставка картин из мусораС 25 октября по 2 ноября в Киеве пройдёт выставка картин из мусора, созданных русской художницей Ниной Никифоровой.
Ситуация
В Mironova Gallery открылась выставка картин из мусора С 25 октября по 2 ноября в Киеве пройдёт выставка картин из мусора, созданных русской художницей Ниной Никифоровой.
Ситуация
В Киеве появились дорожные знаки с агитациейНа улицах города появились дорожные знаки с надписями «Осторожно, чиновники на дорогах», «Страна в тупике», «Милиция убивает».
Ситуация