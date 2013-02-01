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Ivan Siyak

На сайте с 12 октября 2011

Комментарии6
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Сделано в Киеве: Рубашки sasha.kanevski & Oldboysclub

Да, обтягивающей ее назвать нельзя) Но не широкая, правда.

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хороший офис лучше плохого музея

На полках: Интернет-магазин мужской одежды Oldboysclub

Yolie, и вам спасибо. Конечно, тягаться с mr.porter мы сейчас не можем и, скорее всего, не сможем никогда. Но и у нас есть преимущество - заказываем за собственные деньги, то есть наш клиент платит только после получения покупки. И не платит, если ему, допустим, не подошел размер. Хотя, конечно, в будущем мы хотим отойти от работы "под заказ" и будем самостоятельно завозить побольше вещей.

На полках: Интернет-магазин мужской одежды Oldboysclub

Юлия, спасибо. Покупателей хватает - не хватает денег, чтобы завезти столько вещей, сколько хотелось бы. Наш бизнес пока очень маленький, но мы этого не стесняемся и все заработанное вкладываем в дело.

А на медиа, к сожалению, сейчас заработать очень сложно, и не только в Украине.

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ваш хипстерский объективчик на 2 фотке некрасиво растянул мою жену - самую красивую девушку Киева. ждите моих адвокатов и продавайте хаты, я серьезно, уже едем!

Сделано в Киеве: Рубашки sasha.kanevski & Oldboysclub

обтягивающая - боже упаси!) меня скорее интересовало, подойдёт ли на высокого стройного юношу с длинными руками. Извините, если не так выразилась...
а можно будет заказать подобную по индивидуальным меркам?)

Сделано в Киеве: Рубашки sasha.kanevski & Oldboysclub

Сделать индивидуально не сможем, но если знаете индивидуальные мерки, то можем сравнить их с нашей размерной сеткой. Без цифр на руках тяжело на расстоянии определить, подойдет ли рубашка. Но есть вероятность, что да.