Сделано в Киеве: Дельтапланы «Аэрос» В рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — компания «Аэрос», специализирующаяся на сверхлегких летательных аппаратах.