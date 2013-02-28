Ivan Siyak
На сайте с 12 октября 2011
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Дельтапланы «Аэрос»В рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — компания «Аэрос», специализирующаяся на сверхлегких летательных аппаратах.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Дельтапланы «Аэрос» В рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — компания «Аэрос», специализирующаяся на сверхлегких летательных аппаратах.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Мужские костюмы Indposhiv В рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мастерская Indposhiv, специализирующаяся на классической мужской одежде.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Мужские костюмы Indposhiv В рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — мастерская Indposhiv, специализирующаяся на классической мужской одежде.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Обувь Snezhana NekhВ рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В сегодняшнем выпуске — репортаж из обувного ателье Снежаны Нех.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Обувь Snezhana Nekh В рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В сегодняшнем выпуске — репортаж из обувного ателье Снежаны Нех.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Лимонный курд ConfitureСегодня в рубрике «Сделано в Киеве» — история владельца гастромастерской Confiture Евгения Клопотенко, который придумал, как зарабатывать на увлечении гастрономией, не ввязываясь в ресторанный бизнес.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Лимонный курд Confiture Сегодня в рубрике «Сделано в Киеве» — история владельца гастромастерской Confiture Евгения Клопотенко, который придумал, как зарабатывать на увлечении гастрономией, не ввязываясь в ресторанный бизнес.
Услуги и покупки
Сделано в Киеве: Портмоне SugudesuВ рубрике «Сделано в Киеве» The Village рассказывает о местных марках, их продукции и производстве. В этом выпуске — кожаные аксессуары марки Sugudesu, которую основал архитектор Светислав Грбич.
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