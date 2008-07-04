Maria Kapraru
На сайте с 26 октября 2007
Путешествия читателей The Village
Бедные, но совсем не гордыеНе так давно Узбекистан был частью одной большой страны советов. Как и любая союзная республика имел положенный набор опознавательной атрибутики. Свои законы иконографии, свои шифры. Обычно братский народ олицетворяла раскосая девочка в пестром халате и со множеством косичек, как будто приклеенных к тюбетейке. В руке неизменно цветок хлопка и сидит она на коленях у Отца народа.
Путешествия читателей The Village