Дима Ромахов
На сайте с 27 февраля 2012
5 молодых групп, выбранных Look At Me, сыграют на «Стереолете»
"Труд" действительно крутые, даже не верится, чей это сайд-проект. Интересно, как они сыграли на "Примавере", есть ли видео?
Новая арена «Зенита» может стать самым дорогим стадионом в мире
Застряли на 60%.
В петербургском метро появятся новые вагоны
Зато машинисту не будет жарко теперь.
Фоторепортаж: Люди, покупки и опасные отходы на Garage Sale
Полтора килограмма лекарств? И вы мне не сказали?
Выпускники — о том, чему их научила школа
Себя вспомните! Нормальные ребята - хотя, уверен, корреспондент постарался более лучших выбрать.
На митинг геев пришли националисты и хоругвеносцы
Проклятые петухи, видно же, что гоняют. Шли бы лучше в футбол поиграли, в качалку. Ну или хоть пивка попили. Тошно.
Парад в поддержку велосипедного движения пройдёт 20 мая
Надо забить на работу и угореть!
Планы на весну: Музыкальные события
Мы стали более лучше отменять.
Выпускники — о том, чему их научила школа
более лучше одетых? )))
Выпускники — о том, чему их научила школа
"более лучше" ?
"более лучше" ?
Светка!