вернуться на старую версию сайта
18 сентября, пятница
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии19
Темы0
Посты58
Коротко0
ДР

Дима Ромахов

На сайте с 27 февраля 2012

Комментарии19
Темы0
Посты58
Коротко0
Есть вопрос: «Можно ли просить добавку в самолёте?»

Светка!

Планы на лето: 26 концертов

http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend/126213-plany-na-leto-kontserty

5 молодых групп, выбранных Look At Me, сыграют на «Стереолете»

"Труд" действительно крутые, даже не верится, чей это сайд-проект. Интересно, как они сыграли на "Примавере", есть ли видео?

Новая арена «Зенита» может стать самым дорогим стадионом в мире

Застряли на 60%.

В петербургском метро появятся новые вагоны

Зато машинисту не будет жарко теперь.

Фоторепортаж: Люди, покупки и опасные отходы на Garage Sale

Полтора килограмма лекарств? И вы мне не сказали?

Выпускники — о том, чему их научила школа

Себя вспомните! Нормальные ребята - хотя, уверен, корреспондент постарался более лучших выбрать.

На митинг геев пришли националисты и хоругвеносцы

Проклятые петухи, видно же, что гоняют. Шли бы лучше в футбол поиграли, в качалку. Ну или хоть пивка попили. Тошно.

Парад в поддержку велосипедного движения пройдёт 20 мая

Надо забить на работу и угореть!

Планы на весну: Музыкальные события

Мы стали более лучше отменять.

Выпускники — о том, чему их научила школа

более лучше одетых? )))

Выпускники — о том, чему их научила школа

"более лучше" ?

Загрузить ещё