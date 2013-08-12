Дима Ромахов
На сайте с 27 февраля 2012
Город
Гон или закон: Угадай инициативу депутата ЗаксобранияОтобрать у госслужащих айфоны, запретить есть сосиски в тесте и бойкотировать шорты — The Village подготовил викторину по мотивам самых странных законодательных инициатив петербургских парламентариев
Город
Гон или закон: Угадай инициативу депутата Заксобрания Отобрать у госслужащих айфоны, запретить есть сосиски в тесте и бойкотировать шорты — The Village подготовил викторину по мотивам самых странных законодательных инициатив петербургских парламентариев
Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему таймеры в метро показывают время после отбытия поезда?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
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