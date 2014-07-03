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АМ

Анна Мозговая

На сайте с 11 апреля 2012

Комментарии10Темы2Посты18
Коротко0
Недосягаемый образ женщины-мечты

пока читала, думала, как хорошо, что автор предпочел быть одиноким. у каждого своя фантазия и каждый живет, как хочет. но если это выложено для обсуждения, то я бы сказала следующее:

 - описанный образ, при всем понимании, что это фантазия, абсолютно лишен какой-либо самодостаточности, человечности и -не знаю, как сказать иначе - жизни. столько ограничений, сколько придерживается эта гипотетическая женщина без права на спонтанные поступки, эмоции, глупости не выдержит не один здоровый человек. 

- этот пугающий авторитаризм и сексизм: не встречается никогда с мужчинами? пьет только в присутсвии своего мужчины? 

как женщина скажу, что, как по мне, намного круче, когда человек не идеален, не подбирается по каким-то шаблонам и меркам, обладает собственным достоинством, уникальностью, индивидуальностью и имеет свои потребности. и свое личное пространство. и когда эти двое встречаются и могут учиться чему-то друг у друга, делиться, уважать друг друга, узнавать, ценить, прощать, меняться в чем-то, и, в конце концов, жить, это и есть отношения.

а как психолог, я промолчу, придерживаясь этики.

Всё получилось: 5 молодых российских ювелирных марок

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Буду рада

События недели: 5–8 ноября

где квартирник Полозковой назначен, подскажите?

Как всё устроено: Работа дипломата

НА Украине? серьезно?

Клуб рисовальщиков: «Красный Октябрь»

очень понравились работы Веры

спасибо!

Офис недели (Петербург): Студия дизайна братьев Жилиных

идеально

Недосягаемый образ женщины-мечты

в том-то и дело, что нет у нее ограничений и ущемлений прав. Она сама такая , ей так комфортно жить. Другой дело, что как психолог, Вы и не принимаете, что такое возможно. Я в общем-то тоже, хоть и не психолог.

Не встречается и не пьет. Да, я видел таких.

Офис недели (Петербург): Студия дизайна братьев Жилиных

Only God can do perfect! Thanks anyway!

Как всё устроено: Работа дипломата

а как еще?

Как всё устроено: Работа дипломата

В Украине, В Украину

Как всё устроено: Работа дипломата

Let the срач begin!

Как всё устроено: Работа дипломата

почитайте учебник русского языка)

Как всё устроено: Работа дипломата

я могу ошибаться, конечно, но тут такое дело:

"С административно-географическими наименованиями употребляется предлог в, например: в городе, в районе, в области, в республике, в Сибири, в Белоруссии, в Закавказье, в Украине." 
(Д. Э. Розенталь, "Справочник по правописанию и литературной правке" / под ред. И.Б. Голуб. - 8-е изд., испр. и доп. - М.: Айрис-пресс, 2003. - С. 291. - (глава "Управление")).

Как всё устроено: Работа дипломата

Украина - окраина - на окраину - на Украину. В таком качестве

Как всё устроено: Работа дипломата

я прям чувствую, что сделала ошибку, написав. сейчас последнее, и дальше спорить не буду:

С 1991 года Украина приобрела статус независимого государства. При этом "Украина" – не только краткое название страны, но и полное официальное название государства; Названия государств в русском языке сочетаются с предлогом "в".

Как всё устроено: Работа дипломата

Серьезно http://www.gramota.ru/spravka/buro/hot10/

То, что Украинцы хотят говорить "В Украине" не означает, что мы должны говорить также. Учите матчасть

Как всё устроено: Работа дипломата

http://www.gramota.ru/spravka/buro/hot10/ и еще раз.

В английском языке Украина, кстати, также исключение ("The Ukraine"). но споров об этом я пока что-то не наблюдала.

Как всё устроено: Работа дипломата

Интересная статья, жаль только, что не рассказали про жилье. Дипломаты живут при посольстве или им выделяют квартиры/дома где-то неподалеку?

Как всё устроено: Работа дипломата

Живут в огромных вартирах/домах, но не оязательно неподалеку. 

Как всё устроено: Работа дипломата

Есть исключения -  " на Кубу", "на Аляску" и "на Украину" и др. 

Как всё устроено: Работа дипломата

" На Кавказ" опять же...

Как всё устроено: Работа дипломата

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine

где там the?

Как всё устроено: Работа дипломата

дипломатам предоставляется жилье, как правило, в центральной части Киева

Как всё устроено: Работа дипломата

я помню мне еще в школе учитель англ. говорил, что правильно The Ukraine!

Как всё устроено: Работа дипломата

Доморощенный учитель!

Как всё устроено: Работа дипломата

Да мы уже наслышаны о нормах русского языка: о кофе среднего рода, йогУртах, брачащихся, дОговорах. Вы уж в России разберитесь со своей матчастью, господа. Или "на России" (исторически правильно-то "На Руси"?)

Как всё устроено: Работа дипломата

Грамота.РУ - очень авторитетный источник, да!