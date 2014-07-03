Анна Мозговая
На сайте с 11 апреля 2012
Майя - украинский ювелир
Привет! Работаю в Киеве:
и-мейл: mozgovaya_anna@mail.ru
подробности: http://upsihologa.com.ua/baza_me.php?uid=mozgovaya
Буду рада
где квартирник Полозковой назначен, подскажите?
НА Украине? серьезно?
очень понравились работы Веры
спасибо!
в том-то и дело, что нет у нее ограничений и ущемлений прав. Она сама такая , ей так комфортно жить. Другой дело, что как психолог, Вы и не принимаете, что такое возможно. Я в общем-то тоже, хоть и не психолог.
Не встречается и не пьет. Да, я видел таких.
Only God can do perfect! Thanks anyway!
а как еще?
В Украине, В Украину
Let the срач begin!
почитайте учебник русского языка)
я могу ошибаться, конечно, но тут такое дело:
"С административно-географическими наименованиями употребляется предлог в, например: в городе, в районе, в области, в республике, в Сибири, в Белоруссии, в Закавказье, в Украине."
(Д. Э. Розенталь, "Справочник по правописанию и литературной правке" / под ред. И.Б. Голуб. - 8-е изд., испр. и доп. - М.: Айрис-пресс, 2003. - С. 291. - (глава "Управление")).
Украина - окраина - на окраину - на Украину. В таком качестве
я прям чувствую, что сделала ошибку, написав. сейчас последнее, и дальше спорить не буду:
С 1991 года Украина приобрела статус независимого государства. При этом "Украина" – не только краткое название страны, но и полное официальное название государства; Названия государств в русском языке сочетаются с предлогом "в".
Серьезно http://www.gramota.ru/spravka/buro/hot10/
То, что Украинцы хотят говорить "В Украине" не означает, что мы должны говорить также. Учите матчасть
http://www.gramota.ru/spravka/buro/hot10/ и еще раз.
В английском языке Украина, кстати, также исключение ("The Ukraine"). но споров об этом я пока что-то не наблюдала.
Интересная статья, жаль только, что не рассказали про жилье. Дипломаты живут при посольстве или им выделяют квартиры/дома где-то неподалеку?
Живут в огромных вартирах/домах, но не оязательно неподалеку.
Есть исключения - " на Кубу", "на Аляску" и "на Украину" и др.
" На Кавказ" опять же...
дипломатам предоставляется жилье, как правило, в центральной части Киева
я помню мне еще в школе учитель англ. говорил, что правильно The Ukraine!
Доморощенный учитель!
Да мы уже наслышаны о нормах русского языка: о кофе среднего рода, йогУртах, брачащихся, дОговорах. Вы уж в России разберитесь со своей матчастью, господа. Или "на России" (исторически правильно-то "На Руси"?)
Грамота.РУ - очень авторитетный источник, да!
пока читала, думала, как хорошо, что автор предпочел быть одиноким. у каждого своя фантазия и каждый живет, как хочет. но если это выложено для обсуждения, то я бы сказала следующее:
- описанный образ, при всем понимании, что это фантазия, абсолютно лишен какой-либо самодостаточности, человечности и -не знаю, как сказать иначе - жизни. столько ограничений, сколько придерживается эта гипотетическая женщина без права на спонтанные поступки, эмоции, глупости не выдержит не один здоровый человек.
- этот пугающий авторитаризм и сексизм: не встречается никогда с мужчинами? пьет только в присутсвии своего мужчины?
как женщина скажу, что, как по мне, намного круче, когда человек не идеален, не подбирается по каким-то шаблонам и меркам, обладает собственным достоинством, уникальностью, индивидуальностью и имеет свои потребности. и свое личное пространство. и когда эти двое встречаются и могут учиться чему-то друг у друга, делиться, уважать друг друга, узнавать, ценить, прощать, меняться в чем-то, и, в конце концов, жить, это и есть отношения.
а как психолог, я промолчу, придерживаясь этики.