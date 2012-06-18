Анна Мозговая
На сайте с 11 апреля 2012
Город
Квартира недели (Киев)Двухкомнатная квартира в минималистском стиле с картинами украинских художников и чайной комнатой на балконе.
Город
Квартира недели (Киев) Двухкомнатная квартира в минималистском стиле с картинами украинских художников и чайной комнатой на балконе.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Трёхкомнатная квартира на Барбюса с открытой кирпичной кладкой, итальянскими светильниками и мебелью, изготовленной по эскизам хозяина.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Трёхкомнатная квартира на Барбюса с открытой кирпичной кладкой, итальянскими светильниками и мебелью, изготовленной по эскизам хозяина.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Квартира-студия на Артёма в китайском стиле с минимальным количеством мебели, тренажёрной зоной и пропагандистскими постерами из КНР.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Квартира-студия на Артёма в китайском стиле с минимальным количеством мебели, тренажёрной зоной и пропагандистскими постерами из КНР.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Gorn GroupОфис архитектурного бюро Gorn Group на Красноармейской с видом на Николаевский костёл, гипсокартонными стенами, стилизованными под бетон, и изготовленными на заказ светильниками.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Gorn Group Офис архитектурного бюро Gorn Group на Красноармейской с видом на Николаевский костёл, гипсокартонными стенами, стилизованными под бетон, и изготовленными на заказ светильниками.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Трёхкомнатная квартира на Телиги с самодельной кроватью, отреставрированной мебелью и детским домиком под потолком.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Трёхкомнатная квартира на Телиги с самодельной кроватью, отреставрированной мебелью и детским домиком под потолком.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): «Я Дизайн»Офис архитектурной мастерской «Я Дизайн» в арт-центре «Я Галерея» с открытой террасой и выставочными экспонатами в рабочей зоне.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): «Я Дизайн» Офис архитектурной мастерской «Я Дизайн» в арт-центре «Я Галерея» с открытой террасой и выставочными экспонатами в рабочей зоне.
Город
Офис недели (Киев): PumaОфис компании PUMA в бизнес-центре «Форум Парк Плаза» с переговорными в шоу-румах, игровыми столами и имиджевыми плакатами на стенах.
Город
Офис недели (Киев): Puma Офис компании PUMA в бизнес-центре «Форум Парк Плаза» с переговорными в шоу-румах, игровыми столами и имиджевыми плакатами на стенах.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Bacardi-Martini UkraineОфис компании Bacardi-Martini Ukraine в Carnegie Centre на Кловском спуске с прозрачными кабинетами, историческими плакатами на стенах, гербарием и баром для сотрудников.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Bacardi-Martini Ukraine Офис компании Bacardi-Martini Ukraine в Carnegie Centre на Кловском спуске с прозрачными кабинетами, историческими плакатами на стенах, гербарием и баром для сотрудников.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Однокомнатная квартира на Позняках с книжным стеллажом во всю стену, дубовым столом и яркими акцентами в интерьере.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Однокомнатная квартира на Позняках с книжным стеллажом во всю стену, дубовым столом и яркими акцентами в интерьере.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Leo BurnettОфис рекламного агентства Leo Burnett в бизнес-центре «Ренессанс» с цитатами Лео Бернетта на стенах, диваном в форме карандаша и живыми улитками.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Leo Burnett Офис рекламного агентства Leo Burnett в бизнес-центре «Ренессанс» с цитатами Лео Бернетта на стенах, диваном в форме карандаша и живыми улитками.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Двухэтажная квартира в центре Киева с лофтовым интерьером, террасой на крыше, итальянской мебелью и стеной из растений.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Двухэтажная квартира в центре Киева с лофтовым интерьером, террасой на крыше, итальянской мебелью и стеной из растений.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Bart&FinkОфис рекламного агентства Bart&Fink возле Золотых ворот с винтажной мебелью и люстрой из велосипедного колеса.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Bart&Fink Офис рекламного агентства Bart&Fink возле Золотых ворот с винтажной мебелью и люстрой из велосипедного колеса.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Однокомнатная квартира на Оболони с фоном для фотосъёмок, гамаком в кухне и коллекцией винтажных фотоаппаратов.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Однокомнатная квартира на Оболони с фоном для фотосъёмок, гамаком в кухне и коллекцией винтажных фотоаппаратов.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Двухэтажная квартира на Чоколовском бульваре с системой «Умный дом» и угловым окном во всю стену.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Двухэтажная квартира на Чоколовском бульваре с системой «Умный дом» и угловым окном во всю стену.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): SablyaОфис рекламного агентства на Трёхсвятительской с мансардным этажом, оленем из «Мистецького арсенала», иллюстрациями из французских журналов 1930-х годов на стенах и видом на Михайловский собор.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Sablya Офис рекламного агентства на Трёхсвятительской с мансардным этажом, оленем из «Мистецького арсенала», иллюстрациями из французских журналов 1930-х годов на стенах и видом на Михайловский собор.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): PaymentwallОфис на Пушкинской с диско-болами, мандариновым деревом и рабочими местами на подоконниках.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Paymentwall Офис на Пушкинской с диско-болами, мандариновым деревом и рабочими местами на подоконниках.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Kyrii GroupОфис архитектурного бюро на Гончара в бывшем помещении КГБ со строками из романа на полу и кадрами из фильмов в душевой.
Интерьер недели
Офис недели (Киев): Kyrii Group Офис архитектурного бюро на Гончара в бывшем помещении КГБ со строками из романа на полу и кадрами из фильмов в душевой.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Квартира на проспекте Бажана с комнатами, отражающими стиль Испании, Скандинавии и Востока, состаренным полом и старинным столом.
Квартира недели