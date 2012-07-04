Даша Князева
На сайте с 26 июня 2012
Глава департамента транспорта Москвы: «Все наши меры непопулярны, но других у нас не осталось»
такой он крутой все-таки! Я не знаю, кто чем может быть недоволен. Человек высказывает настолько логичные идеи, что как-то даже не поспоришь. Мне он очень нравится.
такой он крутой все-таки! Я не знаю, кто чем может быть недоволен. Человек высказывает настолько логичные идеи, что как-то даже не поспоришь. Мне он очень нравится.
у меня только вопрос вот один есть - а что с такси? У нас когда-нибудь будет такси как за границей, где можно карточками расплачиваться и с нормальными счетчиками?
Глава департамента транспорта Москвы: «Все наши меры непопулярны, но других у нас не осталось»
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ну вот,кстати,да...табло с оставшимся до приезда транспорта временем были бы очень кстати,как и скоростные трамваи. а проезд можно было бы для студентов и вовсе бесплатным сделать,я считаю.