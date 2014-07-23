Даша Князева
На сайте с 26 июня 2012
Вещи для дома
Выбор декоратора и дизайнера интерьеров Ларисы БокаревойМногофункциональный пуф, встроенная ночная подсветка, зеркальное панно — выбор дизайнера интерьеров Ларисы Бокаревой
Вещи для дома
Выбор декоратора и дизайнера интерьеров Ларисы Бокаревой Многофункциональный пуф, встроенная ночная подсветка, зеркальное панно — выбор дизайнера интерьеров Ларисы Бокаревой
Вещи для дома
Выбор архитектора и дизайнера интерьеров Виктории ПоповойКресло — театральная маска, светильник в виде цветка, ковёр из войлочных шариков — выбор Виктории Поповой
Вещи для дома