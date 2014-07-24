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Николай Кононов

На сайте с 23 июля 2012

Комментарии242Темы2Посты110
Коротко0
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Сценаристы

Также полезен Снайдер "Спасите котика"

Жалко, что H&F умер (он не умер! — ред.)

Здесь мы подробно объясняем, зачем объединяемся с вилладжем. Никто не умер.

http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/experience/case/130091-wtf

Однажды на Руси: 10 самых странных поступков предпринимателей

Нет, с BreakingMad

15 цитат о жестоком бизнесе из фильма «Золотая лихорадка» (Gold Fever)

Спасибо

Народ против: 5 самых нелепых исков против крупных компаний

А главное поучительно. Замеряйте сэндвичи линейкой

Услуги Trouble-shooterа

Alexsander, конкретизируйте, какие проблемы решаете. А то вдруг Вам пластиковую бомбу закажут, а нас закроют за экстремизм

Атака на интернет-магазин или мне кажется?

Рита, пожалуйста, формулируйте тему (заголовок) так, чтобы было понятно, о чём вопрос. Типа "Атака ботов на интернет-магазин"

Производство и продажа еды: вопросы

Я бы на Вашем месте переименовал тему — повысятся шансы на комментарии

Производство и продажа еды: вопросы

Николай, топик закрыть не получается, выдает ошибку 404.

Жалко, что H&F умер (он не умер! — ред.)

Ну слава богу

Сценаристы

о, спасибо!

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