Николай Кононов
На сайте с 23 июля 2012
Hopes & Fears
Дэвид Байтау (Secret): «Я проснулся в 2:30 и понял, что мы бомбанули в России»Корреспондент H&F Юлия Незнанова поговорила с основателем анонимной социальной сети о том, как сплетни в мобильном приложении делают мир жёстче, но искреннее.
Hopes & Fears
Дэвид Байтау (Secret): «Я проснулся в 2:30 и понял, что мы бомбанули в России» Корреспондент H&F Юлия Незнанова поговорила с основателем анонимной социальной сети о том, как сплетни в мобильном приложении делают мир жёстче, но искреннее.
Менеджмент
Быстрый мат: Как нецензурная лексика повышает эффективностьМат можно запрещать, но нельзя недооценивать. H&F выяснил у бизнесменов, как они используют инвективы для повышения эффективности, дисциплины, воодушевления и других рабочих целей.
Менеджмент
Быстрый мат: Как нецензурная лексика повышает эффективность Мат можно запрещать, но нельзя недооценивать. H&F выяснил у бизнесменов, как они используют инвективы для повышения эффективности, дисциплины, воодушевления и других рабочих целей.
Кейсы
Племя, бригада, гильдия: Как Spotify превратился из стартапа в компаниюНью-йоркский корреспондент H&F Юля Незнанова проникла в Spotify и узнала, как музыкальный сервис перестроился из модели «мы с парнями тут немного кодим» в большую структуру с оригинальными процессами.
Кейсы
Племя, бригада, гильдия: Как Spotify превратился из стартапа в компанию Нью-йоркский корреспондент H&F Юля Незнанова проникла в Spotify и узнала, как музыкальный сервис перестроился из модели «мы с парнями тут немного кодим» в большую структуру с оригинальными процессами.
Hopes & Fears
Наивно, супер: Что мог бы сказать Аркадий Волож Владимиру Путину, если бы не боялся за «Яндекс»В свете закручивания гаек в Сети H&F представил, что важного мог бы поведать президенту один из отцов Рунета, если бы получил 5 минут его внимания и забыл, что работает менеджером крупнейшей компании.
Hopes & Fears
Наивно, супер: Что мог бы сказать Аркадий Волож Владимиру Путину, если бы не боялся за «Яндекс» В свете закручивания гаек в Сети H&F представил, что важного мог бы поведать президенту один из отцов Рунета, если бы получил 5 минут его внимания и забыл, что работает менеджером крупнейшей компании.
Hopes & Fears
Кому война: Чем стратегия Путина грозит российскому бизнесу В феврале H&F оценил сценарии развития конфликта в Крыму и предсказал медленное урегулирование и санкции. После новых санкций и хаоса на востоке Украины мы вновь анализируем ситуацию: что ждёт бизнес?
Hopes & Fears
Кому война: Чем стратегия Путина грозит российскому бизнесу В феврале H&F оценил сценарии развития конфликта в Крыму и предсказал медленное урегулирование и санкции. После новых санкций и хаоса на востоке Украины мы вновь анализируем ситуацию: что ждёт бизнес?
Hopes & Fears
FAQ Дурова: Всё, что следует знать о войне за «ВКонтакте» и TelegramОтец российской соцсети № 1 так всех запутал, что его отставку с поста СЕО читатели восприняли с недоверием. Мы решили сорвать покровы и составить гид с ответами на самые острые вопросы о «ВКонтакте».
Hopes & Fears
FAQ Дурова: Всё, что следует знать о войне за «ВКонтакте» и Telegram Отец российской соцсети № 1 так всех запутал, что его отставку с поста СЕО читатели восприняли с недоверием. Мы решили сорвать покровы и составить гид с ответами на самые острые вопросы о «ВКонтакте».
Эксперимент
Прощай, зона комфорта: Чему предприниматель может научиться в форсайт-играхАлексей Скобелев, СЕО Markswebb Rank & Report, рассказывает о своём опыте участия в форсайте — необычной разновидности бизнес-тренингов.
Эксперимент
Прощай, зона комфорта: Чему предприниматель может научиться в форсайт-играх Алексей Скобелев, СЕО Markswebb Rank & Report, рассказывает о своём опыте участия в форсайте — необычной разновидности бизнес-тренингов.
Истории
Миротворец: История человека, продавшего тысячам бизнесменов билет в вечностьАнгелы-исполины, золотые ордена благотворителям, пышные церемонии в храме Христа Спасителя, 36 снесённых бронзовых бюстов в парке «Музеон» и другие эпизоды эпохального предприятия Олега Олейника.
Истории
Миротворец: История человека, продавшего тысячам бизнесменов билет в вечность Ангелы-исполины, золотые ордена благотворителям, пышные церемонии в храме Христа Спасителя, 36 снесённых бронзовых бюстов в парке «Музеон» и другие эпизоды эпохального предприятия Олега Олейника.
Новости
АНБ могло использовать уязвимость Heartbleed, чтобы похищать данные пользователей
Bloomberg сообщило, что американское Агентство национальной безопасности забирало информацию через «дыру» в протоколе OpenSSL
Новости
АНБ могло использовать уязвимость Heartbleed, чтобы похищать данные пользователей Bloomberg сообщило, что американское Агентство национальной безопасности забирало информацию через «дыру» в протоколе OpenSSL
Кейсы
Стресс-тест: «ВКонтакте»Специально для H&F аналитик Андрей Трепецов с коллегами изучает известную компанию и рассказывает, как она выглядит в глазах инвестора. В этом выпуске — социальная сеть №1 в России.
Кейсы
Стресс-тест: «ВКонтакте» Специально для H&F аналитик Андрей Трепецов с коллегами изучает известную компанию и рассказывает, как она выглядит в глазах инвестора. В этом выпуске — социальная сеть №1 в России.
Истории
Уход Дурова: Новейшая история «ВКонтакте» и Telegram в эмоджиПродав долю во «ВКонтакте», основатель соцсети недолго терпел и покинул пост СЕО. Главному редактору H&F надоело писать на эту тему, и он составил эмоджи-роман о братьях Дуровых с прологом и эпилогом.
Истории
Уход Дурова: Новейшая история «ВКонтакте» и Telegram в эмоджи Продав долю во «ВКонтакте», основатель соцсети недолго терпел и покинул пост СЕО. Главному редактору H&F надоело писать на эту тему, и он составил эмоджи-роман о братьях Дуровых с прологом и эпилогом.
Менеджмент
Стартап без надрыва: Как совместить любовь и бизнесЧетвёртая серия цикла Анастасии Дёминой — Getting Shit Done. Почему отношения с коллегой недопустимы, а также как быть успешным, чтобы успевать крутить роман.
Менеджмент
Стартап без надрыва: Как совместить любовь и бизнес Четвёртая серия цикла Анастасии Дёминой — Getting Shit Done. Почему отношения с коллегой недопустимы, а также как быть успешным, чтобы успевать крутить роман.
Менеджмент
Стартап без надрыва: Как не провалить рабочий деньТретья серия цикла Анастасии Дёминой — Getting Shit Done. Что делать с предпринимательским неврозом — заболеванием, которое характеризуется ощущением, что ничего не успеваешь и всё идёт не так.
Менеджмент
Стартап без надрыва: Как не провалить рабочий день Третья серия цикла Анастасии Дёминой — Getting Shit Done. Что делать с предпринимательским неврозом — заболеванием, которое характеризуется ощущением, что ничего не успеваешь и всё идёт не так.
Февраль 2014
Простые вещи: 7 секретов по-настоящему инновационных компанийH&F проанализировал кейсы своих героев, а также великих компаний и выбрал подходы, которые помогают совершать прорывы в бизнесе.
Февраль 2014
Простые вещи: 7 секретов по-настоящему инновационных компаний H&F проанализировал кейсы своих героев, а также великих компаний и выбрал подходы, которые помогают совершать прорывы в бизнесе.
Будущее
Перезагрузка Крыма: Почему мятежный полуостров — лучшее место для русскоязычной Силиконовой долиныЕвгений Гордеев из Russian Ventures рассказывает, как превратить горячую точку в высокотехнологичный кластер, где совместное творчество уничтожит межнациональные раздоры.
Будущее
Перезагрузка Крыма: Почему мятежный полуостров — лучшее место для русскоязычной Силиконовой долины Евгений Гордеев из Russian Ventures рассказывает, как превратить горячую точку в высокотехнологичный кластер, где совместное творчество уничтожит межнациональные раздоры.
Будущее
Никогда наступит завтра: Как устроена экономика телевидения будущегоГенеральный продюсер SecondScreen.ru Аскар Туганбаев рассказывает, по каким законам будет работать ТВ через считанные годы и чем всё это закончится.
Будущее
Никогда наступит завтра: Как устроена экономика телевидения будущего Генеральный продюсер SecondScreen.ru Аскар Туганбаев рассказывает, по каким законам будет работать ТВ через считанные годы и чем всё это закончится.
Hopes & Fears
Как военная операция в Украине отразится на российском бизнесе: 4 сценария развития событийH&F рассматривает варианты изменения ситуации на Украине и их последствия для предпринимателей, а также оценивает вероятность каждого из сюжетов.
Hopes & Fears
Как военная операция в Украине отразится на российском бизнесе: 4 сценария развития событий H&F рассматривает варианты изменения ситуации на Украине и их последствия для предпринимателей, а также оценивает вероятность каждого из сюжетов.
Менеджмент
Стартап без надрыва: Как привести в порядок личные коммуникацииКак строить бизнес без перенапряжения, оставляя время на творчество, семью и сон? Читайте вторую серию цикла статей Анастасии Дёминой, сооснователя Future Biotech и автора методики Getting Shit Done.
Менеджмент
Стартап без надрыва: Как привести в порядок личные коммуникации Как строить бизнес без перенапряжения, оставляя время на творчество, семью и сон? Читайте вторую серию цикла статей Анастасии Дёминой, сооснователя Future Biotech и автора методики Getting Shit Done.
Как это работает
Циники: Карта нелояльности, слежка за клиентом и другие маркетинговые трюки февраляТренд-аналитик Look At Media Альберт Шарафутдинов раз в месяц пишет для H&F обзор уловок, ходов, удачных акций, меняющих потребительское поведение. Это первый выпуск.
Как это работает
Циники: Карта нелояльности, слежка за клиентом и другие маркетинговые трюки февраля Тренд-аналитик Look At Media Альберт Шарафутдинов раз в месяц пишет для H&F обзор уловок, ходов, удачных акций, меняющих потребительское поведение. Это первый выпуск.
Менеджмент
Владислав Криштоп (Konstruktor): Почему основатели IT-компаний не сражаются за контрольОснователи IT-компаний всё чаще снижают свою долю в бизнесе — до потери контроля, но остаются в нём работать. Номер третий в рейтинге молодых предпринимателей H&F объясняет, в чём смысл этого тренда.
Менеджмент