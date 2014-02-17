Наивно, супер: Что мог бы сказать Аркадий Волож Владимиру Путину, если бы не боялся за «Яндекс»

В свете закручивания гаек в Сети H&F представил, что важного мог бы поведать президенту один из отцов Рунета, если бы получил 5 минут его внимания и забыл, что работает менеджером крупнейшей компании.