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Елена Мукосей

На сайте с 25 июля 2012

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Эксперимент The Village: Где в Киеве подают лучший кофе

Всем привет! Я Лена Мукосей, автор статьи, и я готова ответить на все ваши вопросы.

  1. Почему мы не были в месте N? Хотелось многие кофейни вставить в отчет. Мы бы хотели зайти в сетевые «Кофе Хауз» и «Хофе Лайф»,  и в «Дом Кофе» (в статье мы допустили ошибку – тот «Дом Кофе Винтаж», в котором мы были, на самом деле не предлежит известной всеукраинской сети). Было бы интересно зайти в кондитерские, где кофе – важная составляющая большинства заказов посетителей. Хотелось бы узнать мнение Оксаны про кофе в «Волконском», «Репризе», «Буланжери Артисан», «Львовской мастерской шоколада», «Золотом дукате». Мы пропустили несколько мест, которые многие считают достойными внимания: «Еspressogolic» на Контрактовой, «kredens cafe», «Yellow», «Кофейня на Франка», "Майстерня кави", чайно-кофейный бутик «Coupage» .

К сожалению, у нашего эксперта не было столько времени в Киеве, что бы полностью посетить весь список. У нас был лишь один день – 13 кофеен за день, больше 26 чашек кофе на пробу – оказалось, это максимум дозы кофеина для человека. По крайней мере, для меня лично.

  1. «У кого покупать действительно хороший зерновой кофе» - покупать стоит в местах, где есть собственная обжарка. В ходе нашего эксперимента мы обнаружили несколько таких мест: в "Эспрессо-комнате" продается зерно, обжаренное днепропетровскими обжарщиками «Фунт Кофе», в «Чашке», «Лондоне» и «Скайберри» - собственные обжарщики.  
  2. «если сравнивать с маккофе за 2 гривны в киоске» - у нас не было цели сравнивать заварной кофе с растворимым.
  3. « Не рассказали о Шоколаднице» - в Шоколаднице и МакКафе мы были, по техническим причинам не получилось сразу опубликовать их в статье  - завтра текст на сайте будет обновлен, и вы сможете прочитать отзывы Оксаны также и об этих местах.
  4. Про "коммерческие статьи" – этот материал – независимая экспертиза. С мнением Оксаны можно не соглашаться, но оно – объективно. Субъективно лишь то время,  в  которое мы посетили  все эти кофейни. В одной кофейне был стажер на кофе-машине, в другой – продавали кофе худшего качества, чем обычно. Можно считать, что этим кофейням «не повезло». Но как заметила Оксана, если качество на высоте – не важно в какой день ты придешь в кофейню – ты получишь свою чашку идеального эспрессо. В киевских кофейнях – и в маленьких, и в сетевых - проблема с постоянством качества. А покупка еды и напитков не должна быть лотерей.
  5. «Вообще приготовление кофе очень непростой процесс. Многое зависит от помола и кофе машины. Потому спорный вопрос где оно лучше. » - Поэтому мы считаем тему кофе важной. В этом процессе не может быть мелочей и компромиссов: ни в качестве обжарки, ни в помоле, ни в закладке.
  6. «На мой взгляд половина этих кофеен не достойны называться кофейнями т.к. они не предоставляют возможность выбрать смесь/сорт/обжарку, либо же предоставляемый выбор крайне ограничен. Выбирать, в основном, можно по сути лишь кол-во воды/молока в чашке. » - абсолютно с вами согласна. Мне нечего возразить.
  7. «Нужно ходить к бариста, а не в кафе. Полностью согласен с таким мнением. Потому что даже отличный кофе на дорогой профессиональной машине может быть испорчен кривизной рук» - что и доказал наш эксперимент.

Спасибо всем за отзывы!

Эксперимент The Village: Где в Киеве подают лучший кофе

ремарка: в "Лондоне" обжарка не своя, а из львовского "Свiт кави". и да, очень интересно было бы узнать про "Золотой дукат", где не только своя обжарка, но и солидная карта кофе

Эксперимент The Village: Где в Киеве подают лучший кофе

в "Чашке", кстати, тоже не своя, там - "Фунт кофе"