Елена Мукосей
На сайте с 25 июля 2012
Эксперимент The Village: Где в Киеве подают лучший кофе
ремарка: в "Лондоне" обжарка не своя, а из львовского "Свiт кави". и да, очень интересно было бы узнать про "Золотой дукат", где не только своя обжарка, но и солидная карта кофе
Эксперимент The Village: Где в Киеве подают лучший кофе
в "Чашке", кстати, тоже не своя, там - "Фунт кофе"
Всем привет! Я Лена Мукосей, автор статьи, и я готова ответить на все ваши вопросы.
К сожалению, у нашего эксперта не было столько времени в Киеве, что бы полностью посетить весь список. У нас был лишь один день – 13 кофеен за день, больше 26 чашек кофе на пробу – оказалось, это максимум дозы кофеина для человека. По крайней мере, для меня лично.
Спасибо всем за отзывы!