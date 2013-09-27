Юрко Назарук: «Создавая концепцию ресторана, я будто играю в „Супер Марио“» The Village публикует самые интересные выступления с прошедшего в Киеве форума «РестоПрактики». Сооснователь сети !Fest о воплощении городских легенд в ресторанах и о Львове как безвизовой Европе