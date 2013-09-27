Елена Мукосей
На сайте с 25 июля 2012
Ситуация
Селфи во время войныКиевский корресподент The Village Елена Мукосей о трауре в социальных сетях
Ситуация
Селфи во время войны Киевский корресподент The Village Елена Мукосей о трауре в социальных сетях
Ситуация
Ты русская? Елена Мукосей о жизни на три страны
Рестораны
Юрко Назарук: «Создавая концепцию ресторана, я будто играю в „Супер Марио“»The Village публикует самые интересные выступления с прошедшего в Киеве форума «РестоПрактики». Сооснователь сети !Fest о воплощении городских легенд в ресторанах и о Львове как безвизовой Европе
Рестораны
Юрко Назарук: «Создавая концепцию ресторана, я будто играю в „Супер Марио“» The Village публикует самые интересные выступления с прошедшего в Киеве форума «РестоПрактики». Сооснователь сети !Fest о воплощении городских легенд в ресторанах и о Львове как безвизовой Европе
Рестораны
Создатель службы доставки еды Антон Бутербродов: «Аудитория кейтеринга сейчас как никогда велика»The Village публикует самые интересные выступления с прошедшего в Киеве форума «РестоПрактики». Сегодня создатель службы доставки Smartomato об альтернативном способе заработка для ресторанов
Рестораны
Создатель службы доставки еды Антон Бутербродов: «Аудитория кейтеринга сейчас как никогда велика» The Village публикует самые интересные выступления с прошедшего в Киеве форума «РестоПрактики». Сегодня создатель службы доставки Smartomato об альтернативном способе заработка для ресторанов
Рестораны
Ресторатор Максим Храмов: «В кризис не обойтись без обрезания»The Village публикует самые интересные выступления с прошедшего в Киеве форума «РестоПрактики». Сегодня владелец большой сети кафе — об инвесторах, девальвации и закрытии нерентабельных ресторанов
Рестораны
Ресторатор Максим Храмов: «В кризис не обойтись без обрезания» The Village публикует самые интересные выступления с прошедшего в Киеве форума «РестоПрактики». Сегодня владелец большой сети кафе — об инвесторах, девальвации и закрытии нерентабельных ресторанов
Новое место
Ресторан грузинской кухни «Шоти»На месте первого винного супермаркета Good Wine открылся новый ресторан Сергея Гусовского «Шоти» с идеальными хачапури, хинкали, наваристым харчо, домашней аджикой и широким выбором грузинских вин
Новое место
Ресторан грузинской кухни «Шоти» На месте первого винного супермаркета Good Wine открылся новый ресторан Сергея Гусовского «Шоти» с идеальными хачапури, хинкали, наваристым харчо, домашней аджикой и широким выбором грузинских вин
Еда
Невкусный Париж Елена Мукосей о поиске хороших ресторанов в Париже
Как у них
Что едят жители Нью-Йорка, Стамбула, Токио и Мадрида на улицеШиш-кёфте в лепёшке с овощами и пряностями, конверты со свежими креветками и мороженое из мякоти фруктов, льда и сгущёнки — The Village узнал, какую уличную еду выбирают жители разных стран.
Как у них
Что едят жители Нью-Йорка, Стамбула, Токио и Мадрида на улице Шиш-кёфте в лепёшке с овощами и пряностями, конверты со свежими креветками и мороженое из мякоти фруктов, льда и сгущёнки — The Village узнал, какую уличную еду выбирают жители разных стран.
Рестораны
Рестопрактики: Игорь Сухомлин и Оксана Пис о главном в правильной кофейнеThe Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — Игорь Сухомлин и Оксана Пис о кофейне мечты, которая на самом деле реальна.
Рестораны
Рестопрактики: Игорь Сухомлин и Оксана Пис о главном в правильной кофейне The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — Игорь Сухомлин и Оксана Пис о кофейне мечты, которая на самом деле реальна.
Рестораны
Рестопрактики: Дмитрий Борисов и Олег Скрипка о современной украинской кухнеThe Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — Дмитрий Борисов и Олег Скрипка об истинно украинской и современной украинской кухне.
Рестораны
Рестопрактики: Дмитрий Борисов и Олег Скрипка о современной украинской кухне The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — Дмитрий Борисов и Олег Скрипка об истинно украинской и современной украинской кухне.
Рестораны
Рестопрактики: Бюджетные сети и авторские рестораны в КиевеThe Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». Во втором выпуске: ресторатор Геннадий Медведев о концепции эмоционального на примере Buddha-Bar.
Рестораны
Рестопрактики: Бюджетные сети и авторские рестораны в Киеве The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». Во втором выпуске: ресторатор Геннадий Медведев о концепции эмоционального на примере Buddha-Bar.
Рестораны
Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдомThe Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В первом выпуске: Михаил Зельман о преимуществах моноконцепции на примере Burger & Lobster
Рестораны