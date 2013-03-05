Александра Козлова
На сайте с 30 июля 2012
Элеонора, оклад ночного портье -19 тыс.рублей в месяц, например. + непредсказуемые чаевые
согласна, великолепный!
сколько раз я не пыталась его приготовить, до оригинала было далеко (
концовка шикарная!
профилактика вич-инфекции с пометкой "Помните, дома вас ждут здоровыми"??? ЧТООО?
Противно, что справочник для взрослых,вроде бы, людей намеренно делают похожим на веселые картинки для умственно-отсталых
мобильное приложение "2 берега" для доставки еды на дом еще неплохое
Дарина, в Москве я насчитала штук 5 при первом же поисковом запросе в гугле. Одно из них как раз "Бюро креативной поддержки и помощи в нестандартных ситуациях" называется )
Что-то я мало видел мигрантов умнее червя.
к сожалению, те мигранты, которые мешают нам жить, даже этого не смогут осилить.
На фотографии ушастой совы (не знаю, как выглядят ушастые совы, но уверена, что эта - та самая) я заплакала