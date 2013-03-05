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АК

Александра Козлова

На сайте с 30 июля 2012

Комментарии10Темы1Посты21
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Люди в городе: Волонтёры в приюте для диких животных

На фотографии ушастой совы (не знаю, как выглядят ушастые совы, но уверена, что эта - та самая) я заплакала

Как всё устроено: Ночной портье

Элеонора, оклад ночного портье -19 тыс.рублей в месяц, например. + непредсказуемые чаевые

Как всё устроено: Работа чиновника

согласна, великолепный!

Рецепты шефов: Вьетнамский суп Фо Бо

сколько раз я не пыталась его приготовить, до оригинала было далеко (

Люди в городе: Посетители концерта Lady Gaga в Москве и Петербурге

концовка шикарная!

В брошюре о толерантности мигрантов изобразили в виде шпателя и веника

профилактика вич-инфекции с пометкой "Помните, дома вас ждут здоровыми"??? ЧТООО?
Противно, что справочник для взрослых,вроде бы, людей намеренно делают похожим на веселые картинки для умственно-отсталых

Сайты о путешествиях

http://www.tripadvisor.ru/

Как на ладони: 12 iPhone-приложений для Петербурга

мобильное приложение "2 берега" для доставки еды на дом еще неплохое

Как всё устроено: Работа алиби-агентства

Дарина, в Москве я насчитала штук 5 при первом же поисковом запросе в гугле. Одно из них как раз "Бюро креативной поддержки и помощи в нестандартных ситуациях" называется )

В брошюре о толерантности мигрантов изобразили в виде шпателя и веника

Что-то я мало видел мигрантов умнее червя.

В брошюре о толерантности мигрантов изобразили в виде шпателя и веника

к сожалению, те мигранты, которые мешают нам жить, даже этого не смогут осилить.