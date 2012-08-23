АК
Александра Козлова
На сайте с 30 июля 2012
Как всё устроено
Как всё устроено: Моряк на подводной лодкеМатрос подводной лодки анонимно рассказал The Village о том, что такое поцелуй кувалды, зачем закусывать вино воблой и почему некоторым подводникам приходится годами драить туалет.
Как всё устроено
Как всё устроено: Моряк на подводной лодке Матрос подводной лодки анонимно рассказал The Village о том, что такое поцелуй кувалды, зачем закусывать вино воблой и почему некоторым подводникам приходится годами драить туалет.
Как всё устроено
Как всё устроено: Ночной портьеНочной портье известной петербургской гостиницы анонимно рассказал The Village о романах с постояльцами, заселении без паспорта, ревнивых мужьях и злостных неплательщиках.
Как всё устроено
Как всё устроено: Ночной портье Ночной портье известной петербургской гостиницы анонимно рассказал The Village о романах с постояльцами, заселении без паспорта, ревнивых мужьях и злостных неплательщиках.
Люди в городе
Эксперимент The Village: Существует ли добрососедство в современном мегаполисе?Сотрудники The Village попытались взять взаймы у своих соседей соль, отвёртку и Wi-Fi и проверили, сохранилась ли в Петербурге советская традиция дружить всем подъездом.
Люди в городе
Эксперимент The Village: Существует ли добрососедство в современном мегаполисе? Сотрудники The Village попытались взять взаймы у своих соседей соль, отвёртку и Wi-Fi и проверили, сохранилась ли в Петербурге советская традиция дружить всем подъездом.
Ситуация
Как всё устроено: Работа алиби-агентстваДиректор единственного в Петербурге агентства по обеспечению алиби рассказал The Village о том, как лучше оправдать своё ночное отсутствие перед близкими и кто чаще изменяет, мужчины или женщины.
Ситуация