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АК

Александра Козлова

На сайте с 30 июля 2012

Комментарии10Темы1Посты21
Коротко0
Как всё устроено: Моряк на подводной лодке
Как всё устроено
Как всё устроено: Моряк на подводной лодкеМатрос подводной лодки анонимно рассказал The Village о том, что такое поцелуй кувалды, зачем закусывать вино воблой и почему некоторым подводникам приходится годами драить туалет.
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Как всё устроено: Моряк на подводной лодке
Как всё устроено

Как всё устроено: Моряк на подводной лодке Матрос подводной лодки анонимно рассказал The Village о том, что такое поцелуй кувалды, зачем закусывать вино воблой и почему некоторым подводникам приходится годами драить туалет.

Как всё устроено: Ночной портье
Как всё устроено
Как всё устроено: Ночной портьеНочной портье известной петербургской гостиницы анонимно рассказал The Village о романах с постояльцами, заселении без паспорта, ревнивых мужьях и злостных неплательщиках.
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Как всё устроено: Ночной портье
Как всё устроено

Как всё устроено: Ночной портье Ночной портье известной петербургской гостиницы анонимно рассказал The Village о романах с постояльцами, заселении без паспорта, ревнивых мужьях и злостных неплательщиках.

Эксперимент The Village: Существует ли добрососедство в современном мегаполисе?
Люди в городе
Эксперимент The Village: Существует ли добрососедство в современном мегаполисе?Сотрудники The Village попытались взять взаймы у своих соседей соль, отвёртку и Wi-Fi и проверили, сохранилась ли в Петербурге советская традиция дружить всем подъездом.
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Эксперимент The Village: Существует ли добрососедство в современном мегаполисе?
Люди в городе

Эксперимент The Village: Существует ли добрососедство в современном мегаполисе? Сотрудники The Village попытались взять взаймы у своих соседей соль, отвёртку и Wi-Fi и проверили, сохранилась ли в Петербурге советская традиция дружить всем подъездом.

Как всё устроено: Работа алиби-агентства
Ситуация
Как всё устроено: Работа алиби-агентстваДиректор единственного в Петербурге агентства по обеспечению алиби рассказал The Village о том, как лучше оправдать своё ночное отсутствие перед близкими и кто чаще изменяет, мужчины или женщины.
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Как всё устроено: Работа алиби-агентства
Ситуация

Как всё устроено: Работа алиби-агентства Директор единственного в Петербурге агентства по обеспечению алиби рассказал The Village о том, как лучше оправдать своё ночное отсутствие перед близкими и кто чаще изменяет, мужчины или женщины.