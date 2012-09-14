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Алексей Рябоконь

На сайте с 30 июля 2012

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Темы0
Посты5
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Идеи для города: Системы подземного сбора мусора
Иностранный опыт
Идеи для города: Системы подземного сбора мусораThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. Сегодня речь пойдёт о системах подземного сбора мусора, которые уже используются во многих городах Европы.
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Идеи для города: Системы подземного сбора мусора
Иностранный опыт

Идеи для города: Системы подземного сбора мусора The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. Сегодня речь пойдёт о системах подземного сбора мусора, которые уже используются во многих городах Европы.

Идеи для города: Парк развлечений в атомной станции
Иностранный опыт
Идеи для города: Парк развлечений в атомной станцииThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах. В этом выпуске — история немецкой АЭС, которую после закрытия превратили в масштабный парк развлечений.
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Идеи для города: Парк развлечений в атомной станции
Иностранный опыт

Идеи для города: Парк развлечений в атомной станции The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах. В этом выпуске — история немецкой АЭС, которую после закрытия превратили в масштабный парк развлечений.

Идеи для города: Микродом за 200 долларов
Иностранный опыт
Идеи для города: Микродом за 200 долларовThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — о доме за $200, который может служить жильём для бездомных или жертв стихийных бедствий.
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Идеи для города: Микродом за 200 долларов
Иностранный опыт

Идеи для города: Микродом за 200 долларов The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — о доме за $200, который может служить жильём для бездомных или жертв стихийных бедствий.

Идеи для города: Вертикальный лес в центре Милана
Иностранный опыт
Идеи для города: Вертикальный лес в центре МиланаThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске речь пойдёт о небоскрёбе с деревьями, который сейчас строят в Милане.
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Идеи для города: Вертикальный лес в центре Милана
Иностранный опыт

Идеи для города: Вертикальный лес в центре Милана The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске речь пойдёт о небоскрёбе с деревьями, который сейчас строят в Милане.

Идеи для города: Гостиница из бетонных труб
Иностранный опыт
Идеи для города: Гостиница из бетонных трубThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах, которые придумывают в разных городах мира. Сегодня мы расскажем о гостиничном комплексе Nomada Tubo Hotel, построенном из труб.
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Идеи для города: Гостиница из бетонных труб
Иностранный опыт

Идеи для города: Гостиница из бетонных труб The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах, которые придумывают в разных городах мира. Сегодня мы расскажем о гостиничном комплексе Nomada Tubo Hotel, построенном из труб.