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Александра Мерцалова

На сайте с 20 августа 2012

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BioFoodLab: Как дипломный проект вырос в фабрику снэков
Сделал сам
BioFoodLab: Как дипломный проект вырос в фабрику снэковЕлена Шифрина придумала рецептуры полезных батончиков и, начав с интернет-продаж, готовится проникнуть со своим товаром в крупнейшие сети.
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BioFoodLab: Как дипломный проект вырос в фабрику снэков
Сделал сам

BioFoodLab: Как дипломный проект вырос в фабрику снэков Елена Шифрина придумала рецептуры полезных батончиков и, начав с интернет-продаж, готовится проникнуть со своим товаром в крупнейшие сети.

«Я люблю ИП»: Создал свой бизнес — помоги другому
Сделал сам
«Я люблю ИП»: Создал свой бизнес — помоги другомуH&F исследует новые проекты. Два юриста бросили работу в крупных компаниях, уехали из Москвы и начали своё дело. Мало кто знал их фирму, пока они не запустили сервис, помогающий регистрировать бизнес.
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«Я люблю ИП»: Создал свой бизнес — помоги другому
Сделал сам

«Я люблю ИП»: Создал свой бизнес — помоги другому H&F исследует новые проекты. Два юриста бросили работу в крупных компаниях, уехали из Москвы и начали своё дело. Мало кто знал их фирму, пока они не запустили сервис, помогающий регистрировать бизнес.