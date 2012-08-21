АМ
Александра Мерцалова
На сайте с 20 августа 2012
Сделал сам
BioFoodLab: Как дипломный проект вырос в фабрику снэковЕлена Шифрина придумала рецептуры полезных батончиков и, начав с интернет-продаж, готовится проникнуть со своим товаром в крупнейшие сети.
Сделал сам
BioFoodLab: Как дипломный проект вырос в фабрику снэков Елена Шифрина придумала рецептуры полезных батончиков и, начав с интернет-продаж, готовится проникнуть со своим товаром в крупнейшие сети.
Сделал сам
«Я люблю ИП»: Создал свой бизнес — помоги другомуH&F исследует новые проекты. Два юриста бросили работу в крупных компаниях, уехали из Москвы и начали своё дело. Мало кто знал их фирму, пока они не запустили сервис, помогающий регистрировать бизнес.
Сделал сам