«Я люблю ИП»: Создал свой бизнес — помоги другому H&F исследует новые проекты. Два юриста бросили работу в крупных компаниях, уехали из Москвы и начали своё дело. Мало кто знал их фирму, пока они не запустили сервис, помогающий регистрировать бизнес.